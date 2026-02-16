أيام الشارقة التراثية تختتم نسختها الـ23

الشارقة في 16 فبراير/ وام/ اختتمت مساء أمس فعاليات «أيام الشارقة التراثية» في نسختها الـ 23 .

و تميّزت نسخة 2026 بتفعيل منظومة التنقّل البري والبحري التي أتاحت للزوار الوصول إلى مواقع الفعاليات بسهولة عبر الحافلات ووسائل النقل المائي بين المراسي في تجربة متكاملة .

شهدت هذه النسخة إطلاق أول طابع بريدي يوثّق «أيام الشارقة التراثية» في خطوة رمزية تؤكد حضور الحدث في الذاكرة الوطنية بوصفه مناسبة ثقافية راسخة.

كما استقطبت بطولة سقاية الماء التراثية اهتمام الجمهور إلى جانب قوافل الخيل والإبل التي جابت ساحة التراث مقدّمةً لوحات حيّة تستحضر مشاهد من الحياة القديمة وتعيد إحياء تفاصيلها في أجواء احتفالية نابضة.

وشكّلت مشاركة البرتغال ضيف شرف الدورة حضوراً لافتاً من خلال ما قدّمته من عروض فنية وورش تراثية .

كما حضرت الصين ضيفاً مميزاً في قلب الفعاليات مقدّمةً ملامح من فنونها وآدابها ومتاحفها وثقافتها .

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أن النسخة ال 23 من أيام الشارقة التراثية جاءت امتداداً لمسيرة راسخة في صون التراث وتعزيز حضوره في المجتمع، مشيراً إلى أن التنوع في البرامج والمبادرات يعكس رؤية الشارقة في جعل التراث جسراً للتواصل بين الأجيال والثقافات.

من جانبه أعرب سعادة أبوبكر الكندي مدير معهد الشارقة للتراث عن اعتزازه بالجهود التي بذلتها اللجان التنظيمية والكوادر العاملة، مثمناً دور الشركاء والرعاة والجهات الداعمة في إنجاح الحدث ومؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة تعاون وتكامل مؤسسي أسهم في تقديم دورة متميزة بكل المقاييس.

وشهد الحفل الختامي تكريم الشركاء والجهات الداعمة والراعية واللجان التنظيمية والمتطوعين .