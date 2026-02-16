كلباء لرياضة المرأة يحصد لقب "ناشئات الجودو" والشارقة يتصدر الناشئين

الشارقة في 16 فبراير/ وام/أحرز نادي كلباء لرياضة المرأة لقب بطولة الناشئات، وتصدر نادي الشارقة الرياضي فئة الناشئين، مساء أمس في ختام بطولة الشارقة المفتوحة للجودو بفئتي الأشبال والناشئين، والتي نظمها اتحاد الجودو بالصالة الرياضية في نادي الشارقة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة.

وحصد نادي كلباء لرياضة المرأة 6 ميداليات، بواقع 4 ذهبية وفضيتين، وجاء ثانيا نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 10 ميداليات، منها 3 ذهبية و4 فضية و3 برونزية، وثالثا نادي الشارقة الرياضي برصيد ذهبية وبرونزية.

وحقق نادي الشارقة الرياضي 10 ميداليات في فئة الناشئين، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، وأحرز فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثاني برصيد ذهبيتين و5 فضيات، وجاءت أكاديمية نوجيرا دبي ثالثة برصيد بذهبية.

وتوج الفائزين محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية.