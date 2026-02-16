سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الأوزبكي

أبوظبي في 16 فبراير/ وام/ التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي عزيز تاشبولاتوف، وزير الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة، وذلك في إطار ما توليه قيادتا البلدين الصديقين من حرص على تطوير آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الإستراتيجية، وتأكيداً على أهمية العمل المتكامل لترسيخ الأمن والاستقرار، والإسهام في بناء منظومة دولية أكثر توازناً واستدامة.

وجرى خلال اللقاء ‏بحث سبل تعزيز التعاون الأمني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يواكب طبيعة التهديدات العابرة للحدود، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة، والتحديات السيبرانية، ومخاطر التطرف.

كما تناول اللقاء مناقشة أهمية توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي، بما يعزز الجاهزية ويرتقي بكفاءة المنظومات الأمنية.

حضر اللقاء معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد زعل المهيري، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، وعدد من الضباط.

كما حضر اللقاء من الجانب الأوزبكي، فاروق ذاكروف، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، والعقيد ظفار كوربانوف، نائب وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين.