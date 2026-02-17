بلدية أبوظبي تنظم "مهرجان الشتاء"

أبوظبي في 17 فبراير/ وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي "مهرجان الشتاء" في العديد من المناطق، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتقديم فعاليات مجتمعية متكاملة تستهدف جميع أفراد المجتمع، وتواكب "عام الأسرة"، بما يعزز مكانة مرافق البلدية كوجهات مفضلة للجمهور لقضاء أوقات عائلية ممتعة، لاسيما خلال فصل الشتاء.

ففي حديقة البحيرة مقابل كورنيش أبوظبي ، تم تنظيم "مهرجان الشتاء" الذي تضمن برامج ترفيهية وتثقيفية متنوعة، وشملت ورشاً توعوية وفقرات ترفيهية للأطفال، إلى جانب عربات الطعام المتنقلة، فضلاً عن السوق الشعبي الذي ضم عشرة أكشاك لعرض العديد من المنتجات المحلية المتنوعة لمشاريع الأسر الإماراتية المنتجة.

كما تضمن المهرجان مجموعة من الورش التوعوية والفعاليات التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي لديهم بقوانين وسبل الحفاظ على المظهر العام للمدينة والمرافق العامة.

وشهد المهرجان تعاوناً كبيراً من الشركاء الإستراتيجيين للبلدية من القطاعين العام والخاص.

كما تم تنظيم "مهرجان الشتاء" في ساحة الشامخة حيث استهدف العائلات لتعزيز الترابط الأسري، ودعم الأسر المنتجة، ومواهب وإبداعات الأسر.

وتضمنت فعاليات المهرجان سوقاً لإبداعات الأسر المنتجة، وزوايا للتعريف بالشركاء الإستراتيجيين، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال والشباب، وكذلك العديد من الورش التوعوية للحفاظ على المظهر العام للمدينة والأصول والمرافق العامة، وورشاً في السنع والتراث الإماراتي، ومسابقات وجوائز للجمهور.

كما شهدت "ساحة الفلاح" و"ساحة الرحبة" تنظيم فعالية "الشتاء ماركت" لدعم الأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع الصغيرة وتوفير تجربة ترفيهية شتوية تجمع بين التسوق، والأطعمة، والأنشطة العائلية، والعروض التفاعلية.

وتضمنت الفعالية ورشاً توعوية للحفاظ على المظهر الحضاري والمرافق العامة، وعن الزراعة والاستدامة، وتوزيع شتلات للزوار، وورشاً ثقافية تفاعلية، وعروضاً مسرحية وفنية، وأنشطة تفاعلية للأطفال، بجانب المسابقات وتقديم الجوائز للمشاركين.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن رؤية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى تهيئة مرافق مجتمعية نابضة بالحياة، وتقديم فعاليات نوعية تواكب تطلعات الجمهور، وتساهم في تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ مفاهيم الوعي والسلوك الحضاري، بما يعكس المكانة المتقدمة لأبوظبي كمدينة عالمية، توفر أفضل الخيارات الترفيهية والتثقيفية لكافة أفراد المجتمع، ضمن مرافق عصرية.