صندوق الوطن يحتفي بإنجازات الطلبة المشاركين في "مسرعات سويفت"

أبوظبي في 17 فبراير /وام/ أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، التزام العاملين كافة في الصندوق، بتقديم كل صور وأشكال الدعم الكامل لأبناء وبنات الإمارات، ولا سيما طلاب المدارس، لتأهيلهم وتمكينهم في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تدريبهم وفق أحدث أساليب التدريب العالمية بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، مع فتح المجال أمام أكبر عدد منهم للانتساب لهذا البرامج، بما يؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.

جاء ذلك خلال ملتقى المشاريع الختامية الذي نظمه صندوق الوطن أمس في أبوظبي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للاحتفاء بإنجازات الطلبة المشاركين في برنامج "مسرعات سويفت" التدريبي المكثف الذي استمر ستة أشهر واستهدف دعم قدرات الشباب في مجالات البرمجة والتقنيات الرقمية، ونفذ تحت إشراف ومتابعة نخبة من مدربي وخبراء الصندوق؛ حيث تم تكريم الطلبة تقديرًا لإبداعاتهم والمشروعات التي أنجزوها، خلال هذه الفترة.

وتم خلال الملتقى تكريم 258 طالبًا وطالبة من مدارس الإمارات، حصل 220 منهم على شهادة تطوير التطبيقات المعتمدة من شركة "أبل"، في خطوة تؤكد نجاح البرنامج في صقل مهارات الشباب وإعدادهم للمستقبل الرقمي، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب مهارات تطوير تطبيقات باستخدام "iOS".

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن مشاركة الآلاف من طلاب المدارس والجامعات في برنامج "مسرعات سويفت" الذي أطلقه الصندوق، يعد أحد أهم مؤشرات نجاح هذه النوعية من المبادرات، لافتا إلى أن الصندوق زود المشاركين بأجهزة كمبيوتر محمول، ووفر لهم المدربين والخبراء لمساعدتهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم التقنية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية الرقمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في بناء الهندسة الرقمية وترسيخ اقتصاد رقمي قائم على كفاءات وطنية تمتلك المهارات والأدوات العلمية القادرة على مواصلة المسيرة التكنولوجية ونقلها للأجيال.

وأضاف أن الصندوق يسعى إلى تعزيز قدرات الطلبة المبدعين في مجالات التقنيات الحديثة وعالم البرمجة، التي أصبحت لغة العصر وجزءًا أساسيًا من منظومة العمل في المؤسسات التعليمية والمهنية بالدولة.

وأوضح أن الطلبة المشاركين من المدارس والجامعات المحلية المختلفة أظهروا مستويات متميزة من القدرات العلمية والمهارات التقنية، أن مشاريعهم استحقت التكريم بجدارة، نظرًا للجهود الواضحة التي بذلوها، والمستوى المتقدم الذي أثبتوه والذي حظي بإعجاب المختصين من المشرفين وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في نظم المعلومات الرقمية.

وقدم الطلبة المشاركون مشاريع مبتكرة ترتبط بالاقتصاد الرقمي، ركزت على تطوير المهارات العملية والمهنية، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية على تحسين خدماتها الرقمية، وشملت تطبيقات ذكية وأدوات رقمية تجمع بين البيانات والتفاعل الرقمي لتسهيل الخدمات، إضافة إلى منصات مبتكرة تدعم التطور المهني وربط الأفراد بالفرص والبرامج المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتقديم حلول مبتكرة تخدم فئات المجتمع المختلفة.

وأعرب الطلبة المشاركون في برنامج "مسرعات سويفت" وأولياء أمورهم الذين حضروا الاحتفال عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لرعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مؤكدين أن دعمه المستمر للشباب وتحفيزه لهم على خوض مجالات التكنولوجيا والابتكار شكّل دافعًا رئيسيًا لتحقيق إنجازاتهم وتطوير مشاريعهم الرقمية، كما أشادوا بالدور الذي يقوم به صندوق الوطن في توفير بيئة تعليمية محفزة، وبرامج تدريبية متخصصة، وإشراف احترافي مكّنهم من اكتساب مهارات عملية متقدمة في تطوير التطبيقات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع خبراء ومختصين من كبريات الشركات العالمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وفتح آفاق جديدة أمامهم للمستقبل الأكاديمي والمهني.