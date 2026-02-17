"شخبوط الطبية" تطرح علاج تحفيز العصب تحت اللسان لمرضى انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

أبوظبي في 17 فبراير /وام/ طرحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات المتخصصة في الرعاية المعقّدة والحرجة في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة بيورهيلث، خياراً علاجياً متقدماً يتمثل في تحفيز العصب تحت اللسان القابل للزرع للبالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة.

ويُصنَّف انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم كأحد الاضطرابات التنفسية التي تتسم بحدوث انهيار متكرر في مجرى الهواء العلوي خلال النوم، ما قد يفضي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يُعالج بالشكل المناسب. ورغم أن العلاج بالضغط الهوائي الإيجابي المستمر يُعد من أكثر الأساليب العلاجية شيوعاً، إلا أن نسبة من المرضى تواجه صعوبة في تحمّله أو الاستمرار في استخدامه على المدى الطويل.

ويعتمد العلاج الجديد على زرعة طبية تُثبَّت أسفل الذقن من خلال إجراء جراحي طفيف التوغل، حيث يُفعَّل النظام العلاجي ليلاً باستخدام لاصق طبي أحادي الاستخدام، إلى جانب شريحة تفعيل قابلة لإعادة الشحن للاستخدام المتكرر، بما يتيح توفير تحفيز ثنائي للعصب تحت اللسان بهدف دعم مجرى الهواء العلوي والحفاظ على انفتاحه أثناء النوم، مع مزامنة التحفيز مع نمط التنفس الطبيعي للمريض بما يضمن توافقه مع دورة التنفس.

ويخضع المرضى قبل اعتماد العلاج لتقييم طبي شامل للتحقق من الأهلية والملاءمة التشريحية؛ إذ يستهدف البالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة ممن يتراوح لديهم مؤشر انقطاع النفس ونقص التنفس بين 15 و65، ويُطرح كخيار علاجي متطور لمن لم يحققوا نتائج فعالة باستخدام أجهزة ضغط الهواء التقليدية أو واجهوا صعوبة في التكيف معها، على أن يُشترط لاعتبار المريض مؤهلاً عدم وجود انهيار حلقي كامل في الحنك الرخو، مع إمكانية شمول المرضى الذين يصل مؤشر كتلة الجسم لديهم إلى 35 كغ/م² ضمن معايير القبول.

ويُقدَّم هذا العلاج عبر مسار متعدد التخصصات يضم فرق طب النوم وطب الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب فرق الرعاية المحيطة بالجراحة؛ حيث يحصل المرضى أيضاً على جلسات إرشادية واستشارات تفصيلية حول آلية الاستخدام، بما يشمل التوجيهات المرتبطة بالروتين الليلي لتفعيل المكونات الخارجية للنظام العلاجي.

وأكد الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن إدراج علاج قابل للزرع ضمن المسارات السريرية المعتمدة يمثل إضافة نوعية للخيارات المتاحة أمام المرضى الذين لم يتمكنوا من مواصلة العلاج التقليدي بالضغط الهوائي الإيجابي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز الرعاية المرتكزة على المريض والحد من المضاعفات الصحية بعيدة المدى المرتبطة بالحالة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشامسي، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن العلاج يسهم في تحسين جودة النوم من خلال توفير دعم موجه لمجرى الهواء يتناغم مع دورة التنفس الطبيعية للجسم، لافتاً إلى أن اعتماده يتم بعد تقييم دقيق لكل حالة على حدة، وأنه يتيح للمرضى الاستفادة من دعم أثناء النوم دون الحاجة إلى أقنعة أو أجهزة خارجية.