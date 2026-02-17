جامعة أبوظبي: نشر 5000 ورقة بحثية في مؤشر "سكوبس" العالمي

أبوظبي في 17 فبراير / وام / أعلن مكتب البحث العلمي في جامعة أبوظبي عن تحقيق إنجاز بحثي بارز تمثل في نشر أكثر من 5000 ورقة بحثية معتمدة في مؤشر "سكوبس" العالمي، شملت مجلات علمية محكمة، ووقائع مؤتمرات دولية، وفصول كتب علمية متخصصة.

ويعد هذا الإنجاز محطة مفصلية تعكس مسيرة التطور المتسارع التي تشهدها الجامعة، وتعزز مكانتها مؤسسة أكاديمية ذات حضور وتأثير بحثي قوي على المستوى الدولي.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع رسالة جامعة أبوظبي في دعم البحث العلمي الهادف إلى مواجهة التحديات العالمية، حيث ارتبطت 1541 ورقة بحثية من هذه المنشورات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأسهمت في مجالات حيوية تشمل الصحة، والطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، والعمل المناخي، محققةً ما يقارب 64 ألف استشهاد علمي، بما يعكس الأثر المجتمعي الواسع لأبحاث الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وتماشياً مع رؤية جامعة أبوظبي 2027 التي تضع البحث العلمي والابتكار ضمن ركائزها الأساسية، يعكس هذا الإنجاز تنامي الحضور الأكاديمي العالمي للجامعة، والتزامها بتعزيز البحث متعدد التخصصات، والمساهمة الفاعلة في دعم أولويات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانتها مركزا معرفيا رائدا في المنطقة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن هذا الإنجاز، الذي تحقق خلال فترة زمنية قصيرة منذ تأسيس جامعة أبوظبي، يعد دليلاً واضحاً على التقدم السريع الذي أحرزته الجامعة في بناء منظومة بحثية متكاملة تركز على الجودة، والتعاون الدولي، والابتكار، وتحقيق أثر عملي ملموس، ويؤكد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتطوير معرفة ذات امتداد عالمي وتأثير محلي، بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.

من جانبه، قال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي، إن هذا الإنجاز يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه أبحاث جامعة أبوظبي في دعم التقدم العلمي، وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتقديم حلول عملية للتحديات الواقعية.

وفي ضوء هذا الإنجاز، تواصل جامعة أبوظبي تعزيز البحث العلمي متعدد التخصصات، وتوسيع شراكاتها الإستراتيجية على المستوى الدولي، وربط مخرجات البحث العلمي بمسارات الابتكار والتطبيق العملي، بما يدعم مكانتها ضمن أبرز الجامعات البحثية الصاعدة في دولة الإمارات والمنطقة.

كما يحظى الحضور البحثي لجامعة أبوظبي باعتراف دولي مستمر، يتجسد في تكريم جامعة ستانفورد لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بإدراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء وأكثرهم استشهاداً على مستوى العالم.