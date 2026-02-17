"مبادلة بايو" تُستحوذ على شركتَي "الاتحاد للأدوية" و"جلوبال ميديكال سبلاي تشين"

أبوظبي في 17 فبراير /وام/ أعلنت "مبادلة بايو"، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على شركتَي "الاتحاد للأدوية" و"جلوبال ميديكال سبلاي تشين" من شركة "جلوبال ون هيلث كير" القابضة التابعة لمجموعة ياس القابضة، وذلك بعد الاستحواذ الأولي بنسبة 80% الذي تمَّ في نهاية عام 2024.

ويُجسِّد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة "مبادلة بايو" نحو بناء منظومة صناعات دوائية متكاملة في دولة الإمارات، من خلال توحيد عمليات التصنيع الدوائي والخدمات اللوجستية تحت إستراتيجية موحَّدة، بما يدعم نمو قطاع الصناعات الدوائية ويعزز كفاءته.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ورئيس مجلس إدارة "مبادلة بايو"، إن هذه الخطوة تدعم توجه الشركة نحو التكامل، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية والتنسيق عبر سلسلة القيمة الدوائية، وتُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الدوائي الوطني من خلال ضمان التوافر المستمر للمنتجات الصحية الأساسية في جميع أنحاء الدولة.

من جانبها أكدت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة، انتقال الملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية لشركتَي "الاتحاد للأدوية" و"جلوبال ميديكال سبلاي تشين" إلى "مبادلة بايو"، مشيرة إلى أن القدرات ونطاق العمليات المثبتين لكلتا الشركتين سيسهمان في ضمان المرونة والكفاءة، ليس فقط عبر منظومة الصناعات الدوائية المتنامية التابعة لـ"مبادلة بايو"، بل أيضًا عبر سلسلة الإمداد الوطنية لقطاع الرعاية الصحية.

وتواصل "مبادلة بايو" من خلال الاستحواذ الكامل على شركتَي "الاتحاد للأدوية" و"جلوبال ميديكال سبلاي تشين"، تعزيز التزامها الراسخ بدعم منظومة الأمن الدوائي الوطني، وتطوير شبكات التوزيع الدوائي الحيوية، وبناء منظومة صناعات دوائية متكاملة تُواكب طموحات دولة الإمارات في تطوير قطاع رعاية صحية رائد قائم على الابتكار والاستدامة.