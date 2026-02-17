"موانئ أبوظبي" توّسع محفظة أعمالها لتضم 36 ميناءً ومحطة إقليميا وعالميا

أبوظبي في 17 فبراير /وام/ أكد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن إضافة ميناء العقبة إلى محفظة أعمال المجموعة ترفع عدد الموانئ والمحطات التابعة لها إلى 36 ميناءً ومحطة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وأوروبا، وتشمل دولاً من بينها الإمارات والأردن وكازاخستان وباكستان وإسبانيا ومصر وتنزانيا وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو - برازافيل.

وأضاف أن اتفاقية الامتياز لمدة 30 عاماً الموقعة مع شركة تطوير العقبة لإدارة وتشغيل ميناء العقبة، متعدد الأغراض في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تمثل محطة إستراتيجية مهمة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والأردن وتشكل أكبر استثمار تنفذه المجموعة في قطاع البنية التحتية بالمملكة.

وقال المطوع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس مشروع مشترك تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي 70% من الحصص مقابل 30% لشركة تطوير العقبة، لافتاً إلى أن القيمة المباشرة لاستثمارات المجموعة تبلغ 141 مليون درهم.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة على مدار فترة الامتياز البالغة 30 عاماً يصل إلى نحو 670 مليون درهم، فيما يُتوقع أن تتجاوز العوائد التراكمية 1.5 مليار درهم ما يعكس الجدوى الاقتصادية العالية للمشروع.

وأكد أن المجموعة تستهدف البدء الرسمي للعمليات التشغيلية في أغسطس من العام الجاري بعد استكمال مراحل الجاهزية التشغيلية، موضحاً أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع كفاءة سلاسل التوريد ودعم حركة التجارة.

وقال المطوع إن الاتفاقية تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، ودعم رؤية الأردن لتحويل ميناء العقبة إلى وجهة تجارية رائدة إقليمياً، لافتا إلى أن العقبة ستستفيد من خلال هذه الشراكة من الخبرات التشغيلية العالمية لمجموعة موانئ أبوظبي وشبكتها الدولية المتنامية وحلولها الرقمية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة المدينة مركزا متكاملا للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة.

وأوضح أن ميناء العقبة متعدد الأغراض يُعد الميناء الوحيد في الأردن المخصص لمناولة البضائع العامة، ويتم من خلاله مناولة نحو 80% من صادرات المملكة و65% من وارداتها.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء تبلغ نحو 11 مليون طن سنوياً ويضم 9 أرصفة بطول إجمالي يصل إلى نحو كيلومترين وبعمق غاطس يبلغ 13.5 متر ما يتيح استقبال سفن ذات أحجام كبيرة ومتنوعة.

وتابع أن الميناء سجل خلال عام 2025 مناولة 5.3 مليون طن من البضائع إضافة إلى نحو 85 ألف سيارة مستوردة، مؤكداً أن تطوير العمليات التشغيلية ورفع كفاءة المناولة سيعززان هذه المؤشرات خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن استثمارات المجموعة في العقبة منذ عام 2021 شملت تشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، وتطوير نظام مجتمع الموانئ الرقمي "مقطع آيله" إلى جانب مشاريع أخرى مثل "مرسى زايد" وإدارة وتشغيل مركز جمرك الماضونة في عمّان.

وأكد المطوع التزام المجموعة بتعميق حضورها في مشاريع نوعية تعزز كفاءة سلاسل التوريد وتيسير التجارة وتطوير البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب نقل الخبرات وتوظيف الحلول الرقمية وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز مكانته مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية.