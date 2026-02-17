الإمارات والناتو يبحثان سبل تعزيز الشراكة

ميونيخ في 17 فبراير/ وام/ التقت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، مع معالي مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، ومن بينها الأزمة في أوكرانيا والتطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، أكدت معالي نسيبة على ضرورة خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية من خلال الدبلوماسية الفعّالة والمسؤولة.

كما ركّز الاجتماع على سبل تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وحلف شمال الأطلسي، حيث شددت معالي نسيبة في هذا السياق على سجّل التعاون الراسخ لدولة الإمارات مع حلف الناتو، والذي لا يقتصر على برامج التدريب المستمرة بل يمتد إلى المشاركة في العمليات التي يقودها الحلف في العديد من المناطق.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار البنّاء بشأن آفاق تعزيز شراكتهما في المرحلة المقبلة.