"الشارقة للخدمات الإنسانية" تواصل تعاونها مع جامعة إيوا في برنامج العلاج بالموسيقى

الشارقة في 17 فبراير / وام/ تواصل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تعاونها مع جامعة إيوا النسائية في كوريا الجنوبية والجمعية الكورية للعلاج بالموسيقى، ضمن برنامج العلاج بالموسيقى، وذلك في إطار حرصها على تطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز جودة البرامج العلاجية المتخصصة.

وأكدت خديجة أحمد بامخرمة، مسؤول التخطيط والمتابعة والمشرف العام على برنامج العلاج بالموسيقى في المدينة، أن المدينة تحرص منذ تأسيسها عام 1979 على التطوير المستمر لخدماتها، بما ينسجم مع رؤيتها في مجال الاحتواء والمناصرة والتمكين.

وأوضحت أن المدينة طبقت برنامج العلاج بالموسيقى منذ عام 2013 بالتعاون مع جامعة إيوا النسائية والجمعية الكورية للعلاج بالموسيقى، كتدخل مهني متخصص قائم على أسس علمية يستهدف تنمية القدرات الجسدية واللغوية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية لدى المستفيدين، وفق خطط فردية تراعي احتياجات كل حالة.

وأشارت إلى تخريج الدفعة الـ11 من كوادر المدينة في البرنامج، وعددهم 10 معلمين، ليرتفع إجمالي عدد الخريجين إلى 151 موظفاً من المعلمين والاختصاصيين والمشرفين، تم تأهيلهم وفق منهجيات معتمدة في مجال العلاج بالموسيقى.

وأضافت أن المدينة بدأت في 4 فبراير الجاري تنفيذ البرنامج التدريبي للدفعة الثانية عشرة بمشاركة 11 معلماً واختصاصياً، بإشراف خبراء من جامعة إيوا النسائية، بهدف تعزيز الكفاءات وضمان استدامة البرنامج وتطوير مخرجاته.

وفي يناير الماضي، نظمت المدينة الورشة السنوية الـ12 لبرنامج العلاج بالموسيقى بالتعاون مع الجامعة والجمعية الكورية، بهدف تطوير مهارات خريجي البرنامج والاطلاع على أحدث الممارسات المهنية في هذا المجال.

وأكدت خديجة أحمد بامخرمة أن الدعم والمتابعة من سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أسهما في استمرارية البرنامج وتعزيز أثره في تمكين الطلبة ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم وتحسين جودة حياتهم.

من جانبها، أكدت البروفيسورة قا أول يو، رئيسة قسم العلاج بالموسيقى في كلية الدراسات العليا بجامعة إيوا النسائية، أهمية استمرار التعاون، مشيدة بالتزام الكوادر بالتطوير المهني، وأكدت الحرص على توسيع نطاق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.