بلدية دبا الفجيرة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان

الفجيرة في 17 فبراير /وام/ أعلنت بلدية دبا في الفجيرة اكتمال استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن خطتها السنوية الاستباقية الهادفة إلى تهيئة المدينة وتعزيز المظهر الحضاري في مختلف مناطقها، من خلال تزيين الشوارع والميادين بالإضاءات والتصاميم الجمالية والعبارات الرمضانية.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، عودة السوق الرمضانية خلال العام الجاري في عدد من المواقع المعتمدة بالمدينة، إلى جانب دعم مبادرة "التاجر الصغير" لتعزيز مهارات الفئات العمرية الشابة في العمل التجاري وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لديهم، بالتعاون مع الجهات الثقافية والمجتمعية في المنطقة.

وأوضح أن البلدية كثفت حملاتها الرقابية والتفتيشية مع قرب حلول الشهر الفضيل، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، إلى جانب تعزيز مستويات النظافة العامة ومكافحة الغش التجاري، مشيراً إلى جاهزية المقاصب بكافة المتطلبات التشغيلية لضمان انسيابية العمل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات المعتمدة، من خلال مكتب الطوارئ أو قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.