شراكة أكاديمية بين "أمريكية دبي " وجامعة " IE "الإسبانية

دبي في 17 فبراير/وام/ وقعت الجامعة الأمريكية في دبي شراكة أكاديمية استراتيجية مع جامعة IE الإسبانية لتقديم برنامج البكالوريوس الدولي في إدارة الأعمال لتصبح بموجبها الشريك الأكاديمي الإقليمي لـ " IE "في منطقة الخليج في خطوة تعزز مكانة دبي مركزا عالميا للتعليم العالي وبرامج الأعمال الدولية متعددة المحاور.

يمتد البرنامج على أربع سنوات ويوفر تجربة تعليمية عالمية متكاملة تتيح للطلبة الدراسة في عدد من المراكز الاقتصادية الدولية تشمل مدريد ودبي وسنغافورة مع إمكانية الدراسة في نيويورك أو العودة إلى مدريد خلال السنة النهائية ويقضي الطلبة عامهم الدراسي الثاني في دبي حيث تقدم المقررات من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية في دبي بما يتيح لهم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية والرؤى المعمقة حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية