"قيادة العمليات الطبية الموحدة" يدير الجاهزية الطبية لـ "ألعاب الماسترز أبوظبي"

أبوظبي في 17 فبراير /وام/ يدير مركز قيادة العمليات الطبية الموحدة، التابع لدائرة الصحة – أبوظبي والمُشغّل من مركز أبوظبي للصحة العامة، منظومة الاستجابة الطبية لبطولة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وذلك ضمن رئاستها للجنة الطبية المنظمة للحدث، في إطار جهودها لضمان أعلى معايير السلامة الصحية للمشاركين والزوار.

ويعمل المركز على مدار أيام البطولة من خلال أكثر من 30 سيارة إسعاف يومياً خلال ذروة المنافسات، بالإضافة إلى نشر فرق طبية مستقلة من مزودي الخدمات الطبية تضم ما يصل إلى 45 مسعفاً ميدانياً ومتجولاً، وتشغيل 8 عيادات ميدانية في مواقع الفعاليات بإشراف أكثر من 40 من الكوادر السريرية والطبية يومياً، مدعومة بفرق متطوعين طبيين و13 مركبة طبية خفيفة لتغطية جميع مواقع المنافسات والأنشطة المصاحبة، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف أنحاء العالم.

وتم تفعيل منصتين رقميتين متكاملتين ضمن منظومة المركز لإدارة الحالات الطبية، تشمل منصة لربط العيادات ومنصة لإدارة بلاغات الإسعاف، لضمان توثيق الحالات ومتابعتها عبر مختلف مراحل الاستجابة، بدءاً من مرحلة ما قبل المستشفى وحتى وصول الحالة إلى المنشأة الصحية، مع دعم العمليات التشغيلية والتكامل الكامل مع الأنظمة الصحية المعتمدة في الإمارة.

ويعمل المركز على تنسيق ومتابعة الحالات الطبية التي تستدعي النقل للمستشفيات، بالتعاون مع شركات بيور هيلث، كابيتال للإسعاف، ريسبونس بلس الطبية (RPM)، والحرس الوطني، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

ويتولى مركز قيادة العمليات الطبية الموحدة قيادة وتخطيط منظومة الجاهزية والاستجابة الطبية للحدث، بما يضمن تقديم الدعم الطبي اللازم وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية للمشاركين والزوار، مستفيداً من البنية التحتية المتقدمة والمنظومة الصحية الذكية والمتكاملة في الإمارة، وقدرتها على حماية أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفي مختلف الظروف.

وأكد سعادة الدكتور راشد عبيد علي السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، اعتزاز المركز بدوره المحوري في إنجاح هذا الحدث الذي يجسد قيم التضامن وروح المشاركة ويعزز مفهوم الحياة الصحية المستدامة.

وأوضح أن التعاون الوثيق مع الشركاء يمثل ركيزة أساسية لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة للمشاركين والزوار من مختلف الفئات، مشيراً إلى أن التخطيط المسبق والتكامل بين الجهات المعنية يسهمان في بناء منظومة استجابة صحية متقدمة ومتكاملة، تعزز مكانة أبوظبي نموذجا رائدا في الجاهزية الصحية والوقاية المجتمعية.

وأضاف أن الحدث يشكل منصة مهمة لنشر ثقافة الحياة الصحية كأسلوب متاح للجميع، عبر تقديم رسائل توعوية مبسطة تركز على التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني، والاهتمام بالرفاه النفسي، وتنظيم النوم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويسهم في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والعافية والحياة المديدة.

ويستقبل مركز أبوظبي للصحة العامة في جناحه بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، نحو 200 زائر يومياً ضمن فعاليات "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026"، مقدماً أربع تجارب تفاعلية للزوار في مجالات النشاط البدني، التغذية، النوم، والرفاه النفسي، لتعزيز التوعية بأسلوب حياة صحي وممارسة الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع أهداف البطولة في ترسيخ استدامة ممارسة الرياضة البدنية المختلفة لتحقيق جودة الحياة.

كما يشهد جناح المركز تجربة الواقع الافتراضي، التي تتضمن تمارين التنفس والاسترخاء، وسط إقبال كبير من كافة فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة من التجارب التفاعلية.