برامج رمضانية متنوعة لإذاعة دبي للقرآن الكريم

دبي في 17 فبراير/وام/أعلنت إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إطلاق دورتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك التي تضم مجموعة من البرامج الإذاعية التي تستهدف تزويد المستمعين بمحتوى إيماني يعكس معاني الدين بروح معاصرة تحافظ على عمقها وأصالتها وتسهم في تعزيز الوعي الإيماني وترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع.

وتبث الإذاعة عبر موجة 91 4 إف إم مجموعة من البرامج المتنوعة من بينها برنامج "البيت المجن" الذي يقدمه الدكتور صلاح الدوبي ويتناول قضايا الأسرة وتعزيز استقرارها وبرنامج الأخلاق في الإسلام الذي يقدمه سلطان الحمادي ويسلط الضوء على منظومة القيم الإسلامية ودورها في بناء مجتمع متوازن إلى جانب برنامج فضائل الأعمال الذي يقدمه عمر سعد ويركز على ترسيخ مفهوم العمل الصالح في حياة المسلم وبرنامج من اليوم حذرهم الذي يقدمه الدكتور عبد الله موسى لتوعية الأطفال وغرس القيم الإيجابية لديهم إضافة إلى برنامج السيرة النبوية دروس وعبر الذي يقدمه يعقوب الهوتي ويستعرض محطات من السيرة النبوية وما تحمله من دروس إنسانية.

وتتضمن الدورة بث ختمات أجزاء القرآن الكريم بأصوات نخبة من القراء بمعدل خمسة أجزاء يوميا بما يتيح للمستمعين فرصة متابعة التلاوة طوال الشهر الفضيل.

و أكد عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز أن الدورة البرامجية الرمضانية تجسد رسالة انسانية تهدف إلى نشر خطاب ديني يعزز قيم التسامح والتعايش ويواكب التحول الرقمي بما يسهم في توسيع دائرة التأثير الايجابي وخدمة المجتمع.