رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنغلاديش بمناسبة فوز الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية

أبوظبي في 17 فبراير/ وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة فوز الحزب الوطني لبنغلاديش في الانتخابات البرلمانية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد شهاب الدين.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي طارق رحمن ، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.