"كهرباء دبي" .. مبادرة الشاحن الأخضر تشهد زخما كبيرا خلال 2025

دبي في 17 فبراير / وام / شهدت مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه دبي زخماً إضافياً خلال عام 2025 في ضوء إبرام الهيئة شراكات بنّاءة مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين لتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن من جهة، والاستجابة الإيجابية التي أظهرها المقاولون والاستشاريون والمطوّرون العقاريون في إطار الإطار التنظيمي الجديد للبنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي والذي جرى إطلاقه في أكتوبر 2024، من جهة أخرى.

يسهم هذا الزخم في دفع مسيرة رؤية دبي لتعزيز التنقل الأخضر والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تسعى الهيئة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة في تبني المركبات الكهربائية والهجينة، ودعم ريادة دبي في مجال التنقل الأخضر والمستدام.. وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، نسعى بالتعاون مع شركائنا إلى ترسيخ نجاح خطط دبي وتنافسيتها للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة، والارتقاء بجودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل".

وسجلت مبادرة "الشاحن الأخضر" ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات شحن المركبات الكهربائية خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.

ومنذ إطلاق المبادرة عام 2014، قدمت الهيئة ما يزيد على 55,200 ميجاوات ساعة من الكهرباء، ما مَكّن المركبات الكهربائية من قطع أكثر من 276 مليون كيلومتر.

وتوفر الهيئة أربعة أنواع من محطات "الشاحن الأخضر" وهي محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشاحن الجداري.

وشهدت إمارة دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ إطلاق مبادرة "الشاحن الأخضر" وحتى اليوم حيث وصل عدد المركبات الكهربائية في الإمارة حتى نهاية العام 2025 إلى 47,944 مركبة، مقارنة بـ 37,486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 10,000 مركبة خلال عام واحد، أي ما يعادل زيادة بنسبة 27.9%.

كما ارتفع عدد المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في عام 2015 ليصل العدد إلى 23,600 متعامل حتى منتصف يناير 2026.

وتوسعت شبكة محطات "الشاحن الأخضر" إلى أكثر من 1,860 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك محطات الشحن المرخصة من الهيئة بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.

وأسهم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دعم وتسريع التحول نحو التنقل المستدام في إمارة دبي.

ويُعد هذا الإطار، الذي وضعته هيئة كهرباء ومياه دبي، مرجعاً تنظيمياً شاملاً ينظّم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ويحدّد متطلبات الترخيص لمشغلي نقاط الشحن المستقلين في الإمارة، مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع، بما يضمن استمرار دبي في ريادة ابتكارات التنقل الأخضر.

ويعتمد الإطار على مسارين متكاملين، يتمثلان في تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن العامة بشكل مباشر من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها، إلى جانب تطوير وتشغيل البنية التحتية من قبل مشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخّصين من الهيئة.

وأبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي شراكات فعالة لتعزيز البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "تاكسي دبي" عقد استراتيجي طويل الأمد لتركيب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية ضمن مواقع تابعة لتاكسي دبي في أماكن متعددة في دبي.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة على مدار مدة العقد.

إلى جانب ذلك، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة باركن عقداً استراتيجياً لتركيب 100 محطة شحن للمركبات الكهربائية في مناطق حيوية في دبي، على أن يشهد المستقبل القريب توسعاً أكبر لتغطية مختلف أنحاء مدينة دبي.

كما وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً مع مجموعة إينوك لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات "إينوك" المنتشرة في إمارة دبي.

وتتوافر محطات "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في امارة دبي.

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بالإضافة إلى 14 منصة رقمية أخرى.