بلدية مدينة العين تؤكد جاهزيتها لشهر رمضان المبارك

العين في 17 فبراير /وام/أعلنت بلدية مدينة العين، جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، من خلال حزمة متكاملة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والإنسانية، إلى جانب تنفيذ خطط تشغيلية شاملة في المسالخ والأسواق والمرافق الخدمية، بما يعكس حرصها على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وضمان تقديم خدمات بلدية وصحية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت البلدية، أن الفعاليات الرمضانية تتضمن تنظيم فعالية "تحدي حفيت الرمضاني" في نسختها الثانية بالتعاون مع نادي العين الرياضي، والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وتعزيز أنماط الحياة الصحية عبر مسارات وبرامج رياضية تراعي الفئات العمرية المختلفة، وتسهم في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية في أجواء رمضانية محفزة.

وتنظم البلدية في ساحة مبناها مهرجان "رمضان في العين"؛ حيث تنطلق الفعاليات في 27 فبراير 2026 وتمتد لعشرة أيام، وتقدم تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين الجوانب الثقافية والاجتماعية والترفيهية لتعزيز الترابط المجتمعي.

وتشمل مرافق المهرجان منطقة للسوق الشعبي، ومساحات للمطاعم والمقاهي، وتحيي لياليه أمسيات يومية تستضيف نخبة من نجوم الفن والرياضة والأدب والإعلام، إلى جانب عروض مسرحية وألعاب نارية ومجالس رمضانية يتخللها توزيع جوائز ومسابقات يومية تثري تجربة الزوار.

وتشمل أنشطة بلدية مدينة العين خلال شهر رمضان كذلك برامج تطوعية ومبادرات إفطار صائم، وورشاً تثقيفية وصحية، وفعاليات ثقافية وتراثية، إلى جانب إطلاق مدفع الإفطار يوميا من أمام ساحة البلدية وإقامة أمسيات وملتقيات رمضانية في مراكز التواجد البلدي، وتنفيذ مبادرات إنسانية تستهدف الأسر المتعففة، ومبادرة "كسر الصيام"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين دعماً للفئات المستحقة وتعزيزاً لروح العطاء والمسؤولية المجتمعية.

كما شملت الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم في العين، تنفيذ وتركيب الزينة الرمضانية في شوارع المدينة والتقاطعات الحيوية، لإضفاء أجواء روحانية واحتفالية تعكس مكانة الشهر الفضيل وتعزز الهوية الثقافية والحضارية للعين.

وعلى صعيد المسالخ، أعلنت البلدية، تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لضمان انسيابية العمل ورفع كفاءة الخدمات فيها وذلك تلبية الطلب المتزايد على الذبح خلال الشهر الكريم، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والأمن الحيوي، حيث تضم مسالخ البلدية 11 مسلخاً بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 600 رأس من الحيوانات الصغيرة و85 رأساً من الحيوانات الكبيرة في الساعة، فيما يبلغ العدد المتوقع للذبائح خلال شهر رمضان نحو 76 ألفاً و750 ذبيحة.

وحددت البلدية مواعيد عمل مرنة لمسالخ الأهالي والعامرة والسلامات وسويحان والهير والوقن والقوع يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، فيما تكون ساعات العمل يوم الجمعة من 8:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً، ومن 2:00 مساءً إلى 5:00 مساءً، إضافة إلى وردية ليلية في مسلخ الأهالي من 8:30 مساءً حتى 12:30 صباحاً، وتعمل مسالخ التجاري ومساكن ومفقر-1 والفقع يومياً من 8:00 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، ويوم الجمعة من 8:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً.

ويستمر استقبال الحيوانات في سوق العين للمواشي، خلال أيام الشهر الفضيل يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، وتشديد الفحص البيطري للحيوانات الواردة، وتطبيق إجراءات تتبع الحيوانات، وطلب وثائق تثبت خلوها من الأمراض، إلى جانب تكثيف عمليات الرش ومكافحة الطفيليات وإصدار الشهادات الصحية البيطرية للشحنات.

وكثفت البلدية أعمال النظافة في سوق السمك والخضار مع زيادة أعداد عمال النظافة وتخصيص مشرفين للمتابعة اليومية، وتنفيذ حملات استباقية شاملة قبل حلول الشهر الفضيل، إلى جانب استمرار أعمال النظافة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، مع استقبال الملاحظات عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي (800555) وخدمة طوارئ البلدية (993).