"النقل المتكامل" يعلن مواعيد خدماته خلال رمضان

أبوظبي في 17 فبراير /وام/ أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لـ دائرة البلديات والنقل عن جدول مواعيد عمل خدماته المختلفة خلال شهر رمضان المبارك 1447 هـ / 2026 م، شاملة مراكز إسعاد المتعاملين، و"ساحة إيواء الشاحنات والحافلات"، و"ساحات الحجز"، بالإضافة إلى خدمات النقل العام ومراكز ترخيص السائقين والمركبات.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي ستفتح أبوابها من الإثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً، فيما تكون ساعات العمل يوم الجمعة من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

وأكد المركز أن المتعاملين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الرقمية على مدار الساعة عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، والموقع الإلكتروني أو من خلال التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555، ومركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل 800850، إضافة إلى مركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353.

ونوه المركز إلى أن ساحة إيواء الشاحنات والحافلات في منطقة مصفح "M18" ستستمر في تقديم خدماتها طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة خلال شهر رمضان، مع توفير الخدمة مجاناً أيام الأحد، بينما ستظل ساحات الحجز المؤقتة التابعة للمركز في المنطقة متاحة أيضاً على مدار الساعة طوال الأسبوع لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل مستمر.

وفيما يخص النقل العام خلال رمضان، ستعمل الحافلات في مدينة أبوظبي وضواحيها من 6:00 صباحاً حتى 1:00 بعد منتصف الليل طوال الأسبوع، مع استمرار بعض الخدمات على مدار 24 ساعة وتعديل التواتر الزمني لبعض الخطوط بما يتناسب مع الطلب.

أما مدينة العين وضواحيها، فستعمل الحافلات بنفس المواعيد مع تغييرات طفيفة لبعض الخطوط داخل المدينة، في حين ستستمر خدمات منطقة الظفرة حسب الجدول المعتاد مع توقف الحافلات خلال فترة الإفطار.

وتتوفر خدمة حافلة عند الطلب من 6:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً طوال الأسبوع، بينما ستكون خدمة أبوظبي إكسبرس متاحة من 6:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً من الاثنين إلى الجمعة، ومن 6:00 صباحاً حتى 1:00 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لضمان نقل مريح وسلس للمتعاملين خلال الشهر الفضيل.