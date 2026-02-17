"أبوظبي العقاري" يطلق خاصية رقمنة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للوحدات العقارية

أبوظبي في 17 فبراير/وام/ أطلق "مركز أبوظبي العقاري - ADREC"، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، خاصية رقمنة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للوحدات العقارية على المخطط ضمن منصة "مضمون"، المنصة الرائدة في خدمات الإدراج العقاري المتعدد في الإمارة.

جاء الإعلان عن الخاصية الجديدة على هامش إطلاق مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز باي أوهانا- Manchester City Yas Residences by Ohana"، التابع لشركة أوهانا للتطوير العقاري "Ohana" حيث تم فتح باب التسجيل في المشروع مباشرة عبر المنصة، ليكون بذلك أول مشروع يُسجّل الاهتمام المبدئي بالشراء إلكترونيًا بالكامل عبر "مضمون".

وتستهدف الخاصية الجديدة تعزيز نمو الاستثمارات في المشاريع العقارية على المخطط في أبوظبي، من خلال ترسيخ حماية حقوق جميع أطراف المعاملات العقارية واتباع أفضل المعايير الدولية لتنظيم السوق العقارية بشفافية وثقة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على جميع المطورين في المشاريع العقارية الجديدة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للمستثمرين رقميًا عبر منصة "مضمون" حصريًا، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستويات الحوكمة في السوق العقارية بإمارة أبوظبي.

وتخضع خاصية الاهتمام المبدئي بالشراء ضمن منصة "مضمون" للإشراف المباشر من مركز أبوظبي العقاري، ما يضمن حماية المستثمرين عبر إيداع المبالغ المرتبطة بطلبات الشراء في حسابات ضمان تحضيرية يشرف عليها المركز.

تمثل هذه الآلية تحولًا نوعيًا عن ممارسات الاستثمار التقليدية في المشاريع العقارية على المخطط، إذ توفر إطارًا تشغيليًا منظمًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية يضمن حماية حقوق جميع الأطراف طوال رحلة شراء الوحدات العقارية.

وقال المهندس سلطان المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري إن المركز يواصل جهوده لحماية مصالح المستثمرين، مع مراعاة المتطلبات التشغيلية للمطورين العقاريين، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير السوق العقارية في أبوظبي.

وأضاف المعمري أن منصة "مضمون" أسهمت بالفعل في إحداث تحول إيجابي في السوق، موضحًا أن إدراج تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء عبر المنصة يعزز مكانة أبوظبي الرائدة وجهة استثنائية للعيش والاستثمار والازدهار.

وأكد أن المركز يلتزم بالارتقاء بالمنظومة العقارية من خلال تحديث السياسات وتسريع التحول الرقمي، حيث تعزز هذه المبادرة، إلى جانب برامج أخرى، مكانة الإمارة وجهة موثوقة للاستثمار العقاري على المدى الطويل.