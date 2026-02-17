"أبوظبي للتراث" تشارك بمعرض"النالية المتنقل"

أبوظبي في 17 فبراير / وام / شاركت هيئة أبوظبي للتراث، في معرض "النالية" المتنقل، الذي أقيمت فعالياته في المسرح الوطني بأبوظبي، بتنظيم من وزارة الثقافة وذلك بهدف تعزيز دور المعرض في تنشئة جيل يهتم بتراثه، ويعتز بهويته، ويكون قادرا على حمل تراث الإمارات الأصيل جيلا بعد جيل.

وقدمت الهيئة خلال المعرض الذي اختتمت فعالياته أمس، مجموعة من الحرف التراثية، مثل التلي، السدو، الخوص، فيما تعرف الزوار من خلال الركن البحري على الأدوات والمراكب التي كانت تستخدم في رحلات الغوص وصيد السمك.

يعد معرض "النالية" مبادرة ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الإماراتية، وترسيخ القيم الثقافية بين طلاب المدارس عبر توفير سبع محطات تفاعلية رئيسية، صُمم كل منها لإبراز جوانب الثقافة المحلية، وتشمل البرزة، وأرض الإمارات، ومنارة الفن، وألغاز المندوس، واستوديو النالية، وميدان الحكاية، والبرواز، وتُختتم رحلة الزوار في محطة "درب المستقبل".

وقدم المعرض لطلبة المدارس في مختلف المراحل الدراسية تجربة ثقافية تفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة، من خلال استعراض مشاريع ومبادرات ثقافية متنوعة، وإتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع الفنون والمواهب والمشاريع الإبداعية، بما عزز ذائقتهم الفنية ودعم حضورهم في المشهد الثقافي الوطني.