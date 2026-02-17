إطلاق النسخة الـ2 من "تحدي حفيت الرياضي" الجمعة المقبل

العين في 17 فبراير / وام/ تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق يوم الجمعة المقبل النسخة الثانية من "تحدي حفيت الرياضي" وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان الفضيل، في أكبر كرنفال تفاعلي رياضي اجتماعي تشهده المنطقة، وتنظمها بلدية مدينة العين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المنظمة بقاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد، اليوم ،بحضور سعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، مدير تحدي حفيت الرياضي .

وأعلنت اللجنة اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الحدث، بالإضافة إلى اعتماد رفع إجمالي قيمة الجوائز والسحوبات بنسبة 100%، في خطوة تعكس التوسع النوعي الذي تشهده البطولة وتنامي حضورها المجتمعي والرياضي.

وأكد سالم راشد بن حضيرم الكتبي أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى جاء بفضل من الله ثم الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن "تحدي حفيت الرياضي" تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية ليصبح منصة مجتمعية متكاملة تعزز روح الشهر الفضيل وترسخ قيم التعاون والتلاحم، وتعكس مكانة العين وجهة رياضية وسياحية عالمية.

وأضاف أن النجاحات المتواصلة للبطولة تعكس قوة الشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي بين الجهات المنظمة والداعمة، مشيداً بالدور الحيوي للرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الرعاة الماسيون «نايل وبن حرمل» ومصرف أبوظبي الإسلامي، والرعاة البلاتينيون إمكان العقارية ومدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، إضافة إلى الراعي التقني "247 سبورت".

من جانبه، أوضح راشد عبدالله أن النسخة الحالية تشهد توسعاً كبيراً بتنظيم 37 بطولة رياضية بزيادة 14 بطولة عن النسخة الأولى، مع استهداف مشاركة تصل إلى 20 ألف رياضي ورياضية، استجابةً للإقبال المتزايد من مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الألعاب السنية، والرياضة النسائية، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم.

وأشار إلى أن الخبرات التنظيمية المتراكمة والعمل المؤسسي المتكامل، إلى جانب جهود الشركاء، تمثل الركائز الأساسية لتقديم نسخة متطورة تعكس هوية العين وتجمع المجتمع حول الرياضة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء قرعة بطولة الأحياء السكنية لكرة القدم، بمشاركة 32 فريقاً تمثل أحياء منطقة العين، عبر آليات تحليل بيانات تضمن توزيعاً متوازناً يعزز العدالة التنافسية والشفافية التنظيمية وفق أحدث الممارسات العالمية.

فيما أُجريت القرعة التقليدية لبطولة المؤسسات لكرة القدم، التي شهدت مشاركة 16 جهة حكومية وخاصة، في إطار تعزيز الرياضة المؤسسية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

وتجري منافسات البطولة على 65 ملعباً موزعة على أنحاء منطقة العين، في خطوة تعكس التوسع التنظيمي غير المسبوق، وتعزز الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، بما يدعم أهداف المبادرة في نشر الثقافة الرياضية وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية الشاملة.

وفي إطار تطوير تجربة المشاركين والجمهور، أعلنت اللجنة المنظمة إطلاق المنصة الرقمية الرسمية للبطولة تحت إشراف الراعي التقني "247 سبورت"، لتسهيل التسجيل واعتماد المشاركين ومتابعة الجداول والنتائج والتغطية المباشرة، بما يعزز الحضور الإعلامي ويوفر محتوى رقمياً مستداماً.

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة في عدد من المرافق الرياضية الحيوية بمنطقة العين، على أن يحتضن استاد هزاع بن زايد المباراة النهائية وحفل التتويج في ختام الحدث.