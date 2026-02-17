"دبي للطيران المدني" و"الجمارك" تطلقان مشروع "التفتيش المرئي عن بُعد"

دبي في 17 فبراير / وام / أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، بالتعاون مع جمارك دبي، عن إطلاق مشروع "التفتيش المرئي عن بُعد"، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إجراءات التفتيش، وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم التحول الرقمي في قطاع الطيران والخدمات الجمركية، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر المساهمة في صياغة مستقبل الطيران، باعتباره أحد المحركات الحيوية لنمو الاقتصاد الوطني ومواكبة توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات ذكية واستباقية.

يشمل مشروع التفتيش المرئي عن بُعد دعم خدمات إصدار شهادة عدم ممانعة لتفتيش وتعريف قطع غيار الطائرات التي بحوزة المسافرين عبر مطارات دبي أو منافذها البرية.

وتخضع القطع للتفتيش التنظيمي من قبل قسم الرقابة على الطائرات، وبناءً عليه تُصدر هيئة دبي للطيران المدني شهادة عدم ممانعة.

وشهدت خدمة إصدار شهادة عدم ممانعة لتفتيش وتعريف قطع غيار الطائرات نموًا ملحوظًا بعدما ارتفع حجم الطلب عليها خلال عام 2025 بنسبة ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2024.

يُعد مشروع التفتيش المرئي عن بُعد أحد المبادرات الاستراتيجية التي تعزز مكانة دبي مركزا عالميا في مجال الطيران والخدمات اللوجستية، ويجسد الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة والتميز المؤسسي.

وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن مشروع التفتيش المرئي عن بُعد يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي بين هيئة دبي للطيران المدني وجمارك دبي، ويعكس الالتزام المشترك بتبني حلول مبتكرة تواكب تطلعات حكومة دبي في تقديم خدمات ذكية ومرنة وذات كفاءة عالية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والامتثال.

وأضاف أن المشروع أسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية على مؤشرات السعادة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تشكّل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لقطاع الطيران في دبي.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، عن سعادته بالشراكة المتقدمة مع هيئة دبي للطيران المدني، والتي تمثل مساراً رائداً للتعاون الحكومي الذي يهدف إلى ابتكار وتطوير خدمات رقمية تسهم في تسهيل الأعمال وزيادة العمليات في قطاع التجارة والطيران، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ، مؤكداً أن "التفتيش المرئي عن بُعد" يمثل نموذجاً متطوراً لتقليص زمن الإجراءات، وتمكين بيئة أعمال مرنة وجاذبة، ورفع كفاءة الامتثال و العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً.

وأوضح سعادته أن المشروع يعكس توجه جمارك دبي نحو تطوير برامج وأنظمة جمركية مبتكرة، تهدف إلى تنفيذ حلول أمنية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات متعاملينا، وترفع من جاهزية المنافذ الجمركية، وتواكب متطلبات قطاع الطيران سريع النمو، لا سيما فيما يتعلق بتفتيش وتعريف قطع غيار الطائرات ونقلها عبر مختلف المنافذ الجمركية.

وأكد أن دبي بفضل رؤيتها الطموحة وبنيتها اللوجستية المتطورة، باتت اليوم مركزاً استراتيجياً للتجارة وصناعة الطيران.