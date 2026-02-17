توسعة "مركز دبي للمعارض" تعزز قدرة دبي في استقطاب المعارض والفعاليات الدولية

دبي في17 فبراير /وام/ يشكل مركز دبي للمعارض بـ "مدينة اكسبو دبي" نقلة نوعية في بنية دبي التحتية للفعاليات العالمية؛ حيث تم تطويره وتوسعته نظراً للنمو المتسارع لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والطلب المتزايد على مساحات أكبر وأكثر تطوراً للفعاليات.

وتمثل التوسعة الجديدة للمركز، خطوة مهمة في تعزيز قدرة دبي على المنافسة عالمياً لاستقطاب أبرز الفعاليات والمعارض الدولية ذات التأثير الواسع، وتعكس توجهاً اقتصادياً يهدف إلى ضمان استمرار ريادة دبي كمركز عالمي للفعاليات والاستثمار والابتكار.

وأكد عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مركز دبي للمعارض يعتبر داعماً إستراتيجياً لطموح دبي في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لسياحة الأعمال والتبادل التجاري، موضحاً أن المركز سيصبح عند اكتمال التوسعة الجديدة، الوجهة الداخلية الأكبر للفعاليات والمعارض في المنطقة، حيث سيوفر أكثر من 180 ألف متر مربع من مساحات العرض المرنة على مستوى واحد.

وذكر أن هذا الحجم غير المسبوق، والمرونة العالية، يعززان قدرة دبي على استقطاب واستضافة أبرز المعارض العالمية والمؤتمرات الكبرى والفعاليات الرائدة في العالم، مع تلبية المتطلبات التشغيلية المتقدمة للمنظمين الدوليين، لافتاً إلى أن تصميم التوسعة تم وفق نهج مدروس قائم على متطلبات السوق، وأن التنفيذ عبر عدة مراحل يتيح للمركز الموازنة بين تلبية الاحتياجات الفورية للطاقة الاستيعابية وتحقيق طموحات النمو طويلة المدى، مع الحفاظ على المرونة التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال إن مؤشرات الأداء الأولية تؤكد بالفعل أهمية التوسعة ودقة توقيتها، حيث تمت استضافة معرض "جلفود 2026"، الذي عقد في الفترة من 26 إلى 30 يناير الماضي بنجاح في كل من مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض بـ "مدينة اكسبو دبي" بشكل متزامن للمرة الأولى، ما يعكس قدرة دبي على توسيع نطاق استضافة الفعاليات العالمية الرائدة عبر مواقع متعددة ومتكاملة، مع الحفاظ على استمرارية العمليات وتقديم تجربة سلسة للزوار، مؤكدا تواصل هذه النجاحات مع تنظيم "معرض الصحة العالمي 2026"، الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، ما يعزز دور مركز دبي للمعارض كمنصة متكاملة تعمل على تمكين ونمو الفعاليات العالمية الكبرى في دبي.

وأضاف أن المركز يعزز، من خلال الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية لأعداد الزوار والمرونة والكفاءة التشغيلية، قدرة دبي على تلبية الطلب العالمي المتنامي، مع الاستمرار في استضافة الفعاليات وفق أعلى المستويات العالمية، كما تتيح هذه التوسعة استضافة المعارض الكبرى وتنظيم عدة فعاليات عالمية بشكل متزامن وتقديم ابتكارات جديدة في قطاع الفعاليات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد الفارسي أن هذه التوسعة تعتبر ركيزة أساسية لدعم طموحات النمو طويل المدى في إطار "أجندة دبي الاقتصادية D33"، منوهاً إلى أن إسهام مركز دبي التجاري العالمي في اقتصاد دبي، من خلال منظومة الفعاليات، سيصل إلى 54 مليار درهم سنوياً، فيما سيصل عدد الفعاليات إلى 600 فعالية سنوياً بحلول عام 2033، وهو مسار يسهم في دعم توفير فرص العمل وتعزيز نمو السياحة وتسريع حركة التجارة واستقطاب الاستثمارات الدولية في القطاعات ذات الأولوية، ما يوسع نطاق تأثير الفعاليات ليتجاوز حدود مكان انعقادها.

وقال إن هذه العوامل تؤكد قدرة دبي على مواصلة توسيع قطاع الفعاليات العالمي بثقة؛ إذ تعد مركزاً إقليمياً رائداً للفعاليات الكبرى وقوة دولية صاعدة تجمع الأعمال والصناعة والابتكار، بما يتماشى مع رؤيتها طويلة المدى للتنمية الاقتصادية والحضرية، مشيراً إلى أن ما يميز مركز دبي للمعارض هو تطويره كوجهة متكاملة ضمن "مدينة إكسبو دبي"، ما يعكس نموذج دبي الفريد في الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والمنظومة الحضرية الحيوية؛ حيث يضمن هذا النهج إسهام الفعاليات التي يستضيفها المركز في تحقيق نتائج أوسع نطاقاً في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار والشراكات الاقتصادية طويلة المدى.

ولفت إلى استفادة مركز دبي للمعارض من البنية التحتية المتكاملة للنقل والمواصلات على مستوى المدينة، والتي تضمن انسيابية الحركة حتى في أوقات الذروة، مشيراً إلى أن المركز يرتبط بالخط الأحمر لـ "مترو دبي" مباشرة عبر "محطة إكسبو 2020"، كما تربطه شبكة الحافلات السريعة التي تتضمن 30 حافلة، بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفعاليات الكبرى.

وأضاف الفارسي أن مركز دبي للمعارض يدعم، من خلال التركيز على سهولة الوصول والراحة وتعزيز تجربة الوجهة، قدرة دبي على تنظيم الفعاليات الكبرى، مع الاستجابة لتطلعات المنظمين والعارضين والزوار على حد سواء؛ حيث يساعد ذلك على ترسيخ مكانة دبي الرائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي، ويدعم مسيرتها بصفتها آحد أكثر الوجهات تنافسية واستقطاباً للفعاليات في العالم.