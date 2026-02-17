انطلاق فعاليات "دكاكين عجمان" 20 فبراير

عجمان في 17 فبراير / وام/ تطلق دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أسبوع ريادة الأعمال "دكاكين عجمان" 20 فبراير الجاري، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك ويمتد حتى 22 مارس المقبل تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك في سوق مشيرف بإمارة عجمان.

تنظم الدائرة"دكاكين عجمان" ضمن استراتيجيتها لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيزاً لحيوية الأسواق المحلية خلال الموسم الرمضاني.

تشهد المبادرة مشاركة واسعة من أصحاب المشاريع في قطاع الأغذية، بما يتيح للزوار تجربة متنوعة من المنتجات والمذاقات المحلية، والاطلاع على مشاريع مبتكرة تعكس طموحات رواد الأعمال وتطلعاتهم للنمو والاستدامة.

وتتضمن الفعاليات برنامجاً متكاملاً من الورش التدريبية والأنشطة المصاحبة التي تستهدف تطوير مهارات أصحاب المشاريع، وتقديم تجارب تفاعلية للزوار والعائلات، بما يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع من الوصول إلى جمهور أوسع.

ودعت الدائرة أفراد المجتمع وزوار الإمارة إلى زيارة "دكاكين عجمان" في سوق مشيرف خلال الفترة المحددة، للاستمتاع بالتجارب المتنوعة ودعم المشاريع الوطنية، في إطار أجواء رمضانية مجتمعية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وترسيخ مكانة عجمان بيئة داعمة للأعمال والمبادرات الريادية.