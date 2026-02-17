"أبوظبي للأوراق المالية" و"الرمز كابيتال" يعززان الثقافة الاستثمارية

أبوظبي في 17 فبراير/وام/أطلقت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع "الرمز كابيتال" مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز ممارسات التخطيط المالي الاستراتيجي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار على المدى الطويل.

تأتي هذه المبادرة بصيغة مسابقة تداول عملية ومباشرة في سوق رأس المال، تتيح للمستثمرين من مختلف المستويات، سواء المبتدئين أو المحترفين، تطبيق معارفهم الاستثمارية وتنمية مهاراتهم في بيئة حقيقية، مع فرصة الفوز بما يصل إلى مليون ميل شهرياً من برنامج ضيف الاتحاد.

ويمكن لجميع المشاركين الاستفادة من الموقع الإلكتروني للسوق للاطلاع على تقارير بيانات السوق، ومتابعة أداء الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والحصول على رؤى استثمارية تدعم إعداد استراتيجياتهم وتعزّز مهاراتهم في التداول.

وتتضمن المبادرة هيكلاً تنافسياً للمكافآت يُمنح شهرياً تقديراً لأفضل أداء استثماري في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و يحصل المستثمر المشارك الذي يحقق أعلى عائد شهري في السوق على مليون ميل ضمن برنامج ضيف الاتحاد، وهو ما يكفي لعدة رحلات على الدرجة الأولى إلى نيويورك ولندن فيما يحصل أصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر على جوائز شهرية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ميل ضمن برنامج ضيف الاتحاد.

وتعكس المسابقة الأداء القوي للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تواصل تحقيق توزيعات أرباح مجزية وأداءً متيناً، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المرنة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ففي عام 2025، قامت الشركات المدرجة في السوق بتوزيع 74 مليار درهم أرباحا نقدية، مسجّلة نمواً بنسبة 9.4% على أساس سنوي.

ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، سيتم احتساب النتائج بناءً على العائد المرجّح زمنياً، وهو معيار يركز على كفاءة القرارات الاستثمارية ومهارة التداول، بعيداً عن حجم رأس المال المستثمر.

وتقام المسابقة شهرياً على مدى ثلاثة أشهر، وهي متاحة لكافة المستثمرين الذين لديهم حساب تداول فعال لدى "الرمز كابيتال"، من دون اشتراط حد أدنى لقيمة الاستثمار.