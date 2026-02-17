محمد الشرقي يستقبل أمين عام مجلس حكماء المسلمين ويطّلع على جهود تعزيز قيم السلام و التعايش

الفجيرة في 17 فبراير /وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

اطلع سموه خلال اللقاء على جهود ومبادرات المجلس والجائزة في تعزيز قيم السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية في المجتمعات.

وأكد سموه، أن نهج دولة الإمارات تحقيق رسالة التعايش الإنساني والتقارب بين المجتمعات الدينية كافة، وفتح حوار السلام والاستقرار بين الشعوب.

وأشار سموّه إلى حرص إمارة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على ترسيخ قيم الخير والتعايش عبر مختلف المبادرات والجهود التي تدعم رؤية الدولة في هذا السياق.

وثمّن سموه، جهود مجلس حكماء المسلمين وجائزة زايد للأخوة الإنسانية في دعم استقرار المجتمعات ومبادراتها في تحقيق السلام في للعالم.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.