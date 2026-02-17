طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي تنخفض بنسبة 26% خلال عام

بروكسل في 17 فبراير /وام/ أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بأن عدد طلبات اللجوء الأولى المقدمة من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، في دول الاتحاد بلغ 54 ألفاً و825 طلب في نوفمبر 2025، بانخفاض نسبته 26% مقارنة بشهر نوفمبر 2024 الذي سجّل 74 ألفاً و495 طلبا، وبنسبة 12% عن أكتوبر 2025 الذي بلغ فيه الطلبات 62 ألفاً و375 طلبا.

وأشار إلى أن عدد طلبات اللجوء اللاحقة "طلبات مكررة" في نوفمبر 2025 بلغ 11 ألفاً و455 طلبا، بزيادة 62% عن 7 آلاف و90 طلبا في نوفمبر 2024، وانخفاض 23% عن 14 ألفاً و900 طلب في أكتوبر 2025.

وبحسب البيانات، شكّل الفنزويليون أكبر جماعة طالبي لجوء في نوفمبر 2025 بـ 8 آلاف و60 طلبا لأول مرة، يليهم الأفغان بـ 5 آلاف و125 طلبا، ثم البنغاليون بـ 3 آلاف و585 طلبا، والسوريون بـ ألفين و365 طلبا.

وأظهرت الإحصاءات أن إيطاليا استقبلت 12 ألفاً و195 طلب لجوء أولي، تلتها إسبانيا بـ 11 ألفاً و875 طلبا، ثم فرنسا بـ 8 آلاف و845 طلبا، وألمانيا بـ 8 آلاف و740 طلبا، بما يمثل مجتمعا نحو 76% من إجمالي الطلبات الأولى في دول الاتحاد الأوروبي.

وسجّل الاتحاد الأوروبي معدل 12.2 طلب لجوء أولي لكل 100 ألف نسمة في نوفمبر 2025، مع أعلى المعدلات في اليونان (42.4 لكل 100 ألف نسمة)، تليها إسبانيا بـ(24.2) ثم إيطاليا بـ(20.7).

وفيما يخص القُصّر غير المصحوبين، أظهرت بيانات يوروستات أن 1370 قاصراً غير مصحوب قدّموا طلبات لجوء لأول مرة في نوفمبر 2025، أغلبهم من الصومال (245)، وإريتريا (160)، وأفغانستان وفنزويلا (135 لكل منهما)، ومصر (130).

وأشارت الإحصاءات إلى أن هولندا استقبلت 375 طلب لجوء من القُصّر غير المصحوبين، تليها ألمانيا (265)، واليونان (185)، وإسبانيا (155)، وبلجيكا (95).