اتحاد الإمارات للجوجيتسو يشارك في 3 بطولات رمضانية

أبوظبي في 17 فبراير /وام/أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو اليوم عن مشاركته في ثلاث بطولات رئيسية خلال شهر رمضان المبارك، هي «تحدي حفيت الرياضي» يوم 20 فبراير في نادي العين للجوجيتسو بمنطقة القطارة في العين، و «بطولة ند الشبا الرمضانية – ناس» يومي 24 و25 فبراير في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، إلى جانب بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل ضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

تأتي هذه المشاركات في إطار حرص الاتحاد على استدامة النشاط التنافسي وتعزيز الحضور المجتمعي للرياضة خلال الشهر الفضيل، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة واستقطاب مختلف فئات المجتمع.

تعكس أجندة البطولات الرمضانية المكانة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في المجتمع، بوصفها من الرياضات واسعة الانتشار بين مختلف الفئات العمرية، وحضورها المستمر ضمن الفعاليات والمبادرات الرياضية المصاحبة لشهر رمضان في الدولة.

وتحظى بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية بأهمية خاصة ضمن برنامج الاتحاد خلال الشهر الفضيل، نظراً لإقامتها ضمن مهرجان الشيخ زايد، أحد أبرز الفعاليات الوطنية التراثية والمجتمعية، وما توفره البطولة من منصة تجمع لاعبي الأندية والأكاديميات في أجواء تجمع بين التنافس الرياضي والبعد الثقافي والتراثي إلى جانب كونها فعالية مجتمعية تتيح للعائلات متابعة أبنائها في بيئة تنافسية إيجابية تعزز ارتباط الرياضة بالأسرة والمجتمع.

وفي السياق ذاته، تندرج منافسات الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» و«بطولة ند الشبا الرمضانية – ناس» في إطار جهود الاتحاد في دعم المبادرات المجتمعية الرياضية على مستوى الدولة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المشاركة في 3 بطولات خلال شهر رمضان تجسد الحضور المتنامي لرياضة الجوجيتسو في المجتمع، وتعكس نجاح رؤية الاتحاد في تعزيز انتشارها وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وأشار إلى أن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية تمثل محطة مهمة ضمن أجندة الاتحاد، لما تحمله من بعد وطني ومجتمعي ضمن مهرجان الشيخ زايد.

ويواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، من خلال هذه المشاركات، دعم مسيرة تطور اللعبة في الدولة، مستنداً إلى دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها في الاستثمار بالإنسان وبناء أجيال تتحلى بقيم الانضباط ونمط الحياة الصحي.