"الوطني الاتحادي" و"البوندستاغ الألماني" يؤكدان أهمية تعزيز التعاون البرلماني

أبوظبي في 17 فبراير / وام / استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في العاصمة أبوظبي، سعادة ألكسندر رضوان عضو لجنة الشؤون الخارجية، عضو المجموعة البرلمانية المعنية بالعلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية "البوندستاغ"، بحضور سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس مع برلمانات الدول الأوروبية.

أكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحثا سبل تعزيزها في مختلف المجالات في ظل حرص حكومتي البلدين الصديقين على توسيع آفاق التعاون بينهما بما يدعم المصالح المشتركة.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني، لاسيما في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في دعم العلاقات الثنائية، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن دولة الإمارات تعد نموذجا رائدا في ترسيخ قسم التسامح والتعايش والحوار واحترام سيادة القانون، وتعيش على أرض الدولة وفق هذه القيم أكثر من 200 جنسية، تنعم بالوفاق والأمن والأمان، مشددا على أن التعايش وتعزيز الحوار بين الثقافات يسهم بشكل فاعل في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية.

وتطرق اللقاء إلى أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والعالمية، وأهمية التعاون البرلماني والدبلوماسي في تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.