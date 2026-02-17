"بيت الخير" تبدأ توزيع المير الرمضاني

دبي في 17 فبراير /وام/ بدأت جمعية بيت الخير توزيع المير الرمضاني مع بداية الأسبوع الرابع من شعبان على 7 آلاف أسرة متعففة ضمن مشروع المير الرمضاني الذي رصدت له 7 ملايين درهم والذي يهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية لهذه الأسر طيلة شهر رمضان .

وتستهدف النسخة الثالثة من حملة الجمعية الرمضانية الجديدة "حق معلوم"/ 1447هـ – 2026م/ ، دعم وإسعاد ما يزيد عن 65 ألف مستحق مسجل في قاعدة بيانات الجمعية وغيرهم من أكثر الناس حاجة .

وتتسلم الأسر المستحقة المير الرمضاني عبر قسائم "كوبونات" بقيمة تتراوح ما بين 1000 و3 آلاف درهم حسب عدد أفراد الأسرة يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة كدعم غذائي للأسر في رمضان من خلال الجمعيات التعاونية والمولات التي تعاقدت معها "بيت الخير" في مختلف إمارات الدولة .

ويتم أيضا تسليم المير عبر الهوية الوطنية بموجب اتفاق "بيت الخير" مع عدد من الجمعيات في الدولة وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة.

وفي إطار المساعدات التموينية وزعت "بيت الخير" حتى الآن 4780 سلة غذائية على الأسر المتعففة منها 2000 سلة مواد غذائية أساسية بالإضافة إلى سلال خاصة بحلويات رمضان لإدخال البهجة على الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل.

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية أن مشروع المير الرمضاني يساهم في توفير احتياجات الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها ومساعدتها في توفير احتياجاتها.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في مقدمة حزمة من المشاريع الرمضانية التي ستنفذها "بيت الخير" خلال الشهر الفضيل وتهدف لإنفاق 68,9 مليون درهم وفي مقدمتها مشروع "إفطار صائم" الذي سيقدم يومياً ما لا يقل عن 66 ألف وجبة إفطار لإسعاد 1,9 مليون صائم بقيمة إجمالية تتجاوز 28 مليون درهم من خلال 97 موقع توزيع وأكثر من 20 خيمة رمضانية منها أكبر خيمة إفطار على مستوى الإمارات في هور العنز بدبي والتي تتسع لــ 8 آلاف آلاف صائم.