جامعة خليفة توسع برامج الدكتوراه والماجستير في تخصصات حيوية

أبوظبي في 17 فبراير/وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن باقة متكاملة من برامج الدكتوراه والماجستير في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تعد ضمن الأكبر في الدولة.

تشكل هذه البرامج محورا أساسيا في تطوير المهارات العلمية وتعزيز رأس المال البشري وإعداد جيل من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والقادة بمعايير عالمية، قادرين على المساهمة بشكل فعال في ترسيخ اقتصاد المعرفة في الدولة.

وكشفت جامعة خليفة خلال مؤتمر صحفي اليوم عن 20 برنامج دكتوراه تغطي مجالات الهندسة والعلوم والحوسبة والرعاية الصحية، فضلًا عن برامج دكتوراه وماجستير مزودجة بالتعاون مع عدد من أبرز الجامعات العالمية، إضافة إلى إتاحة الجامعة فرصة الوصول إلى مرافق بحثية عالمية تمكن الباحثين من تحقيق إنجازات علمية رائدة.

وأكد سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أن برامج الدكتوراة في جامعة خليفة، إلى جانب برامج الدكتوراه والماجستير المزدوجة التي نوفرها بالتعاون مع مؤسسات عالمية، تجسد التزام جامعة خليفة بتمكين الطلبة من خلال توفير فرص البحث المتقدم و الحرص على الاستثمار بشكل مباشر في مستقبل دولة الإمارات، لتعزيز التقدم التكنولوجي والتطور الاقتصادي المستدام لعقود قادمة".

وقال الحجري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن برامج الماجستير والدكتوراه تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز مكانتها مؤسسة بحثية رائدة تسهم في تمكين اقتصاد المعرفة في الدولة من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات العلوم المتقدمة والتقنيات المستقبلية.

وأوضح أن هذه البرامج تمثل إضافة نوعية للمنظومة الأكاديمية في الجامعة وتركز على مجالات الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، وتعزز الشراكات مع القطاع الصناعي داخل الدولة وخارجها، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية.

وأضاف أن التوسع في برامج الدراسات العليا سيسهم في زيادة أعداد الطلبة الباحثين، ورفع إنتاجية البحوث العلمية، وتسريع وتيرة الابتكار، مؤكداً أن الجامعة تعمل على توفير بيئة بحثية متكاملة تدعم تطوير الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية ذات أثر اقتصادي مستدام.

وقال إنه من خلال شركة مشاريع جامعة خليفة، ذراع الأعمال التجارية في الجامعة، نواصل العمل على نقل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع ريادية ومنتجات تخدم القطاعات الحيوية، لافتاً إلى نجاحها خلال عام واحد في تمكين 35 شركة ناشئة، مع تطلعها إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل المسار الأكاديمي، من البكالوريوس إلى الدكتوراه، في جامعة خليفة، استقطاب عدد كبير من الطلبة المتقدمين منذ إطلاقه في الفصل الأكاديمي الأول 2023.

ويعد القبول عبر هذا المسار تنافسيا للغاية، ما يعكس المعايير الأكاديمية العالية ومعايير التقييم الانتقائية المطبقة على المتقدمين.

وصممت برامج الدكتوراه في جامعة خليفة لصقل الجيل القادم من العلماء والمهندسين من خلال توفير تدريب بحثي متقدم وفرص لاكتساب الخبرات الدولية وتطوير المهارات الريادية وبناء قدرات متعددة التخصصات.

ويستفيد طلبة الدكتوراه المختارون من برنامج "إنتربرايز تك" المرموق الذي تنظمه " كلية جاج للأعمال" في "جامعة كامبريدج" على مدى 10 أسابيع، ويعد مبادرة تجمع بين التعلم على أيدي خبراء وخوض التجارب مع الشركات الناشئة والتواصل الشبكي الدولي وتمكن الطلبة من تحويل الأفكار البحثية إلى ابتكارات عملية.

وتتماشى هذه البرامج مع الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة كالاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الإمارات للطاقة والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وهو ما يضمن للدولة إمدادًا مستمرًا بالمواهب الجاهزة للتصدي للتحديات العالمية والإقليمية الناشئة.