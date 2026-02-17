مدافع شرطة دبي تستعد لإعلان ثبوت شهر رمضان من 7 مناطق

دبي في 17 فبراير/وام/ تستعد مدافع القيادة العامة لشرطة دبي للإعلان عن ثبوت هلال الشهر الفضيل في إمارة دبي، وذلك من منطقة نزوى إضافة إلى 6 مناطق أخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتحري هلال شهر رمضان.

وأوضحت شرطة دبي أنها شكلت طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار الثابتة التي ستكون متواجدة في 6 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة والتي تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.

وأعدت شرطة دبي أيضا 17 منطقة للمدفع الرحال الذي يبدأ رحلة تنقله من بداية شهر رمضان من حدائق دبي، ثم ون آند أونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق أتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعدها مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه فيدا كريك هاربر، وأخيراً حديقة البرشاء.

ويمثل مدفع رمضان إرثاً وطنياً تعتز به شرطة دبي وتحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة .