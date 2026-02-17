طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 17 فبراير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، و حركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند 02:58، و الجزرالأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:08.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعه 10:14 والمد الثاني عند الساعة 22:56، و الجزر الأول عند الساعة 16:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 75 20

دبي 28 19 75 25

الشارقة 29 16 75 20

عجمان 24 20 80 40

أم القيوين 27 15 80 30

رأس الخيمة 28 15 75 25

الفجيرة 28 19 65 35

العـين 32 17 70 25

ليوا 31 17 85 20

الرويس 26 17 95 25

السلع 26 17 95 25

دلـمـا 24 20 95 35

طنب الكبرى / الصغرى 25 19 85 40

أبو موسى 25 19 85 45