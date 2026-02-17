"إسلامية الشارقة" تطلق برنامجاً رمضانياً متكاملاً لتعزيز القيم الإيمانية

الشارقة في 17 فبراير /وام/ أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة برنامجها الرمضاني الشامل لشهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لإحياء روح الشهر الفضيل، وتعزيز دور المساجد في المجتمع، وترسيخ القيم الإيمانية والإنسانية، من خلال حزمة من البرامج الدعوية والعلمية والقرآنية والمجتمعية التي تشمل مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأكد سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، أن البرنامج يأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يعكس نهج الإمارة في العناية ببيوت الله وتعزيز دورها مناراتٍ للعبادة والعلم والقيم الإسلامية.

وأشار إلى أن الخطة الرمضانية أُعدّت وفق استعداد مبكر وعمل مؤسسي متكامل، يجمع بين التخطيط والتنفيذ الميداني، بما يواكب مكانة الشهر الكريم ويلبي تطلعات المجتمع، ويعزز مفاهيم الرحمة والتسامح والتكافل.

وتواصل الدائرة جهودها لتهيئة المساجد لاستقبال الشهر الفضيل، حيث تعمل على استكمال افتتاح 17 مسجداً منذ بداية العام وحتى نهاية رمضان في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب تنفيذ جولات تفقدية لأعمال الصيانة والنظافة وأنظمة التبريد والإضاءة والصوتيات، وتنفيذ توسعات في عدد من المساجد التي تشهد كثافة سكانية، وإضافة مصليات مؤقتة للنساء.

وفي إطار البرامج القرآنية، خصصت الدائرة عدداً من القراء المتميزين لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، ضمن مبادرات "قرّاء الشارقة" و"قرّاء ضواحي الشارقة" و"قرّاء الإمارات"، بالتعاون مع قناة وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة، مع بث مباشر للصلوات عبر القناة والمنصات الرقمية، بما يعزز ارتباط الجمهور بالقرآن الكريم.

وخصصت 14 مسجداً لختم القرآن الكريم خلال صلاتي التراويح والقيام، إلى جانب تنفيذ برنامج "القراءات العشر" في مسجد الإمام النووي بمنطقة المناخ، بهدف التعريف بعلوم القراءات بأسلوب مبسط، على أن تُقام حلقات يومية لتصحيح التلاوة في 20 مسجداً بعد صلاة العصر بإشراف أئمة متخصصين.

وتنظم الدائرة دروساً يومية حول فقه الصيام وآدابه في مساجد الإمارة، إلى جانب دروس تفسيرية ومحاضرات توعوية، مع تخصيص نحو 100 مسجد للجاليات غير العربية تُقدَّم فيها الدروس بلغات متعددة، إضافة إلى تنظيم محاضرات مخصصة لذوي الإعاقة.

وفي الجانب الإعلامي، أعدّت الدائرة برامج توعوية إلكترونية تُبث عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل الخواطر الرمضانية والمحاضرات والمسابقات الثقافية، إضافة إلى برامج إذاعية وتلفزيونية وبودكاست رمضاني بالتعاون مع وسائل إعلام محلية.

وعلى صعيد العمل الخيري، تواصل الدائرة إصدار تصاريح خيم ومواقع إفطار الصائم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبلغ عدد التصاريح 300 خيمة وموقع إفطار حتى اليوم مع جاهزية فرق المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، بما يعزز قيم التكافل ويحفظ كرامة المستفيدين.

وتنفذ الدائرة مبادرات مجتمعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، تشمل تنظيم توزيع وجبات إفطار صائم وتنظيم حركة المصلين، خاصة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، بما يعكس تكامل الجهود ويعزز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.