"معاً" تطلق الموسم الثاني من "برنامج أهل العطاء"

أبوظبي في 17 فبراير/وام/ تطلق هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات المجتمعية، في أول أيام شهر رمضان المبارك ، الموسم الثاني من "برنامج أهل العطاء" التلفزيوني، البرنامج الأول من نوعه لتوثيق أثر العطاء المجتمعي والإنساني في إمارة أبوظبي والذي يتم انتاجه بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام.

يأتي إنطلاق موسم 2026 استكمالا للنجاح الذي حققه البرنامج العام الماضي، ليقدم 15 حلقة جديدة توثق قصصاً ملهمة من مجتمع أبوظبي،لأفراد واجهوا تحديات حياتية متنوعة وتمكنوا من تجاوزها بدعم المبادرات التي تدعمها هيئة معاً. يعكس البرنامج أثر العطاء المجتمعي في تعزيزجودة الحياة، ويجسد قيم التكاتف والتماسك المجتمعي التي تميز إمارة أبوظبي ويبرز الدور المهم لوسائل الإعلام في تحفيز الأفراد، وتعزيزالوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

ويندرج "برنامج أهل العطاء" ضمن مبادرة "من المجتمع للمجتمع"، التي أطلقتها هيئة معاً ، ويجسد مساعيها المستمرة للاحتفاء بثقافة العطاء وتعزيز المشاركة المجتمعية، لبناء مجتمع متعاون ومتماسك في الإمارة ويوفر منصة لتسليط الضوء على المبادرات التي تستجيب للأولويات المجتمعية،وتبرز الأثر الحقيقي للمساهمات في تحسين جودة الحياة.

ويُعرض البرنامج ابتداءً من أول أيام رمضان وحتى منتصفه على قناة أبوظبي وقناة الإمارات وقناة بينونة.

ويُمكن مشاهدة الموسم الأول من "برنامج أهل العطاء" للاطلاع على أثره الاجتماعي من خلال رابط :

‏https://starzplay.com/ar/admn/series/ahl-alataa/705294888229.