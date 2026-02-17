"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تدعم 1200 أسرة عبر حملة "زكِّ"

الشارقة في 17 فبراير/وام/ بدأت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تسليم مستحقات مشروعي زكاة المال والمير الرمضاني، بتكلفة إجمالية قاربت مليوني درهم، استفادت منها نحو 1200 أسرة منتسبة تضم أكثر من 2700 يتيم في إمارة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك ضمن حملة «زكِّ» الرمضانية.

تأتي المبادرة في إطار حرص المؤسسة على إدارة أموال الزكاة وفق منهجية واضحة تضمن وصولها إلى مستحقيها، وتسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز استقرارها ويدعم مسارات تمكين أبنائها على المدى البعيد.

وقالت سعادة منى بن هدة السويدي، المدير العام للمؤسسة، إن حملة «زكِّ» تمثل أحد المسارات الرئيسة التي تعتمدها المؤسسة في توظيف فريضة الزكاة لتحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس على استقرار الأسر وجودة حياتها، مؤكدة الحرص على إدارة أموال الزكاة وفق معايير الحوكمة والشفافية، بما يضمن توجيهها إلى برامج تعزز التمكين والاستقلالية وتسهم في بناء جيل قادر على الاعتماد على ذاته والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأشارت إلى أن ثقة المجتمع والداعمين تشكل ركيزة أساسية لاستدامة هذه الجهود وتوسيع نطاق المستفيدين سنوياً، مؤكدة مواصلة المؤسسة من خلال حملة «زكِّ» جهودها في تحويل العطاء إلى أثر مستدام يعزز التمكين والاستقرار للأسر والأبناء فاقدي الأب.