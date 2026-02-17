تكنولوجيا نمساوية جديدة تحمي محركات صاروخ "أريان 6" خلال إطلاق الأقمار الصناعية

فيينا في 17 فبراير/وام/ نجحت شركة "بيوند جرافيتي" النمساوية في تزويد صاروخ "أريان 6" بأنظمة عزل حراري عالية الأداء، تحمي محركات الصواريخ المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية من درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 1500 درجة مئوية، مع آلية توجيه دقيقة للمحرك تعد من الأكثر تقدماً في أوروبا.

وأظهر التعاون الأوروبي النمساوي في مجال صناعة الفضاء، قدرة النمسا على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة لمهام الفضاء المعقدة، وأبرز ريادتها في مجالات العزل الحراري وأنظمة التحكم، إضافة إلى تقدم الشركات النمساوية المتخصصة في أنظمة نقل الأقمار الصناعية ومحطات استقبال الإشارات الفضائية.

وقال فولفجانج باول لاينتنر، مدير شركة "بيوند جرافيتي"، أكبر مورد لمعدات الفضاء في النمسا، :"يحمي عازلنا الحراري محركات الصواريخ حتى في أقسى ظروف حرارية" في إشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى انصهار الحديد.

وأوضح لايتنر أن العزل الحراري يضمن الأداء الآمن والموثوق، لاسيما أثناء عملية إطلاق الصواريخ، ولفت إلى دقة آلية التوجيه المتطورة في المرحلة العليا للصاروخ، ما يضمن استقرار الصاروخ أثناء العمليات المدارية.