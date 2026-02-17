"أرسيلور ميتال بروجكتس" تدشن مصنعها الثالث في "حرة الحمرية" بالشارقة

الشارقة في 17 فبراير / وام / دشنت شركة "أرسيلور ميتال بروجكتس" التابعة لمجموعة "أرسيلور ميتال جروب" العالمية المتخصصة في قطاع الصلب والتعدين مصنعها الثالث في المنطقة الحرة بالحمرية على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة و ذلك إطار استراتيجيتها التوسعية في خطوة تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية في مجال تصنيع أنابيب الصلب وحلول الطلاء المتخصصة.

بهذا التوسع يرتفع إجمالي مساحة الأراضي المستثمرة من قبل الشركة في المنطقة الحرة بالحمرية إلى نحو 5 ملايين قدم مربعة.

حضر التدشين سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة و هانس دي شرايفر الرئيس التنفيذي لمجموعة "ارسيلور ميتال" إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة .

واطّلع المزروعي على خطوط الإنتاج القائمة ضمن المرحلتين الأولى والثانية إضافة إلى مرافق الطلاء المتخصصة ومنشآت الفحص والاختبار المتقدمة التي تشمل أنظمة الفحص بالموجات فوق الصوتية والاختبارات بالضغط واختبارات الأشعة إلى جانب مختبر معتمد وفق أعلى المعايير الدولية.

واستمع إلى شرح حول خطط الشركة لإضافة مصنع جديد آخر خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية ومواكبة الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والدولية لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وقال سعادة سعود سالم المزروعي إن استثمارات «أرسيلور ميتال بروجكتس» في المنطقة الحرة بالحمرية تؤكد جاذبية الهيئة وجهة مفضلة للشركات الصناعية العالمية في ظل ما توفره من مقومات تشغيلية متكاملة وإمكانات تنافسية تعزز نمو الأعمال وتطورها مشيرا إلى أن هذه التوسعات تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتسهم في دعم سلاسل القيمة المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية من خلال تعزيز القدرات الصناعية في مجال حلول الصلب المتخصصة بما يعزز مكانة المنطقة الحرة بالحمرية قاعدة انطلاق للشركات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف سعادته أن استمرار الشركات العالمية في توسيع نطاق عملياتها داخل المنطقة الحرة بالحمرية يؤكد الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة ودورها المحوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية لافتا إلى أن الهيئة تواصل تطوير مرافقها وخدماتها بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في ظل موقعها الاستراتيجي المتقدم واتصالها المباشر بميناء تجاري بعمق 14 مترًا يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير للشركات العاملة فيها إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية وما توفره من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية بمعايير عالمية ومرافق حديثة داعمة للأعمال.

من جانبه أكد هانس دي شرايفر أن توسّع عمليات الشركة في المنطقة الحرة بالحمرية يأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ترسيخ حضورها الصناعي في المنطقة وتعزيز قدرتها على دعم المشاريع الكبرى ذات المتطلبات الفنية المعقدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية موضحا أن الاستثمارات المتواصلة في تطوير المرافق التشغيلية وتوسيع الطاقة الإنتاجية تعكس التزام الشركة بتقديم حلول صناعية متخصصة ترتكز على معايير عالمية للجودة والكفاءة التقنية.

وأضاف أن المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية بما في ذلك بنيتها التحتية الصناعية المتقدمة ومنظومة الخدمات اللوجستية والإدارية المتكاملة تمثل عاملًا محوريًا في دعم خطط الشركة التوسعية وتمكّنها من الوصول إلى قاعدة عملاء واسعة بكفاءة وسرعة أعلى وبآليات تشغيلية فعّالة من حيث التكلفة بما يعزز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية بمرونة واستدامة تشغيلية.