جمعية الإمارات للتطوع والاتحاد العربي للإعلام والثقافة يعززان التعاون المشترك

القاهرة في 17 فبراير/وام/ وقع الاتحاد العربي للإعلام والثقافة اليوم مذكرة تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للتطوع في إطار تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في مجالات الإعلام والثقافة والعمل التطوعي.

تهدف المذكرة التي وقعتها الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، رئيس الاتحاد العربي للإعلام والثقافة والدكتورة سحر العوبد رئيسة جمعية الإمارات للتطوع إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات نشر ثقافة التطوع، وتعزيز دور الإعلام في دعم المبادرات المجتمعية، وإطلاق برامج وأنشطة مشتركة تسهم في ترسيخ قيم الحوار والتكامل العربي، بما يعكس روح التضامن والعمل المشترك بين المؤسسات العربية.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة انطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية تخدم قضايا التنمية المستدامة، وتدعم جهود بناء الإنسان العربي من خلال الإعلام الهادف والعمل التطوعي المؤسسي.