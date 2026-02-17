جامعة العين تعزز منظومة التعليم الطبي والتدريب السريري

أبوظبي في 17 فبراير / وام / وقعت جامعة العين اليوم في أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة أبولونيا وسينيرجي القابضة الطبية لتطوير منظومة التعليم الطبي والارتقاء بمستوى التدريب السريري في تخصص طب الأسنان بما يواكب المعايير العالمية وأفضل الممارسات المهنية.

تنص المذكرة على توفير برامج تدريب سريري متقدم لطلبة برنامج البكالوريوس في طب الأسنان بجامعة العين داخل المرافق الطبية التابعة للمجموعة، تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، بما يسهم في تعزيز الكفاءات العملية للطلبة وصقل مهاراتهم الإكلينيكية، ويؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل الصحي.

وتقضي المذكرة بالتعاون في مجالات التعليم الطبي المستمر، ودعم البحوث والدراسات العلمية والتجارب السريرية، إلى جانب تطوير البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع التطورات العلمية المتسارعة في قطاع طب الأسنان، وبما يعزز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي ضمن بيئة تعليمية قائمة على الجودة والابتكار.

وأكد الدكتور غالب عوض الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي امتداداً لرؤية الجامعة في بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع جهات رائدة في القطاع الصحي، موضحاً أن الدمج المنهجي بين التعليم الجامعي والتطبيق العملي يشكل ركيزة أساسية في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة والمساهمة بفاعلية في تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في ترسيخ معايير الجودة والابتكار والاستدامة.

من جانبه أكد الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة "أبولونيا وسينيرجي" القابضة أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية تسهم في إعداد جيل مؤهل من أطباء الأسنان وفق أعلى المعايير المهنية، مشيراً إلى حرص المجموعة على تسخير إمكاناتها السريرية وخبراتها المتخصصة لدعم العملية التعليمية وتعزيز جودة التدريب العملي.

بدوره، أوضح الدكتور فراس القرعان، عميد كلية طب الأسنان بجامعة العين، أن هذا التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام الطلبة لاكتساب خبرات سريرية نوعية ضمن بيئة مهنية متقدمة، مؤكداً استمرار الكلية في تطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية مع التركيز على دعم البحث العلمي والتجارب السريرية بما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويرسخ مكانة الإمارة كمركز متقدم في الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

وتجسد مذكرة التفاهم نموذجاً للتكامل المؤسسي بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وتؤكد التزام الطرفين بدعم مستهدفات رؤية أبوظبي 2030 في بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز تنافسية قطاع الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع.