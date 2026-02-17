البلجيكي ريمكو إيفينيبول بطلا للمرحلة الثانية من طواف الإمارات 2026

أبوظبي في 17 فبراير/ وام/ فاز الدراج البلجيكي ريمكو إيفينيبول نجم فريق ريد بل بورا هانزغروهي الألماني بمرحلة (برايتلينج) الثانية في طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في الشرق الأوسط ويقام في نسخته الثامنة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والمستمر حتى 22 فبراير الجاري.

جاء ريمكو في صدارة المرحلة الثانية لسباق ضد الساعة الفردي بعدما انطلق عبر المسار المسطح الذي يبلغ طوله 12.2 كم في جزيرة الحديريات، بمعدل سرعة بلغ 56.092 كم / ساعة، وسجل أسرع زمن قدره 13 دقيقة و3 ثوان عند خط النهاية، وتغلب على البريطاني جوشوا تارلينغ نجم فريق إينيوس جرانديرس الذي جاء ثانياً بفارق 6 ثوانٍ، والفرنسي ريمي كافاجنا نجم فريق جروباما إف دي جيه يونايتد الفرنسي الذي حل ثالثاً بفارق 12 ثانية.

وكان بطل المرحلة الأولى، المكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات إكس آر جي آخر من دخل سباق ضد الساعة الفردي، لكنه لم يتمكن من الوصول للسرعة اللازمة لتسجيل أسرع زمن، لينهي السباق في المركز الـ 25، متأخراً بفارق 42 ثانية تقريباً عن ريمكو ليخسر القميص الأحمر لصالح الأخير.

وبفوز ريمكو بالمرحلة الثانية، اعتلى الدراج البلجيكي صدارة الترتيب العام للطواف، وحصل على القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي بإجمالي زمن قدره ساعتان و43 دقيقة و59 ثانية، أما القميص الأخضر برعاية مبادلة فأصبح من نصيب ريمكو أيضاً، فيما ذهب القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل دراج شاب فأصبح من نصيب جوشوا تارلينغ، أما القميص الأسود، برعاية الدار، ففاز به الإيطالي جوناثان ميلان نجم فريق ليدل تريك الألماني.

توّج الفائزين بالمرحلة الثانية، الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال الفائز بالمرحلة ومرتدي القميص الأحمر الجديد ريمكو إيفينيبول: "هذا أسرع سباق ضد الساعة الفردي في مسيرتي! كان المسار مسطحاً إلى حد كبير، مما جعله مثالياً لتحقيق سرعة عالية.. سعيد جداً بما حققته اليوم.

وأضاف :" سعيت لتحقيق أول فوز فردي لي في طواف الإمارات، خاصة بعد فوزنا بسباق الفرق ضد الساعة في عام 2023، وحصولي على المركز الثاني مرتين في مراحل جبلية، لذلك فإن هذا الفوز يمنحني شعوراً رائعاً اليوم".