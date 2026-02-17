بلدية عجمان تؤكد جاهزيتها لاستقبال رمضان

عجمان في 17 فبراير/وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وأكدت مواصلة تقديم خدماتها خلال الأوقات المعلنة، مع تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية في الإمارة، وجميع منافذ البيع، ومراكز التسوق، والمطاعم، والمطابخ الشعبية، ومصانع الأغذية، ومحال الحلويات والمخابز، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وأشارت الدائرة بهذه المناسبة إلى استمرار الرقابة على المنشآت الغذائية طوال الشهر الفضيل، في إطار حرصها الدائم على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع في الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن مراكز سعادة المتعاملين ستفتح أبوابها أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً من يوم الاثنين إلى يوم الخميس مع مواصلة تقديم خدماتها عبر قناة الاتصال المرئي "قريب"، والدردشة الفورية يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأكدت الدائرة أن مقصب عجمان المركزي سيعمل من يوم الاثنين إلى الخميس على فترتين تبدأ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وتمتد الفترة المسائية من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، ويبدأ العمل يوم الجمعة في الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تنطلق الفترة الثانية من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، ويستمر العمل في المقصب يومي السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وفيما يتعلق بمقصب المنامة، أشارت الدائرة إلى أنه سيفتح أبوابه من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، ويعمل يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأعلن مقصب مصفوت عن أوقات العمل خلال الشهر الفضيل ليعمل من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، فيما يواصل عمله يوم الجمعة على فترتين تبدأ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر الفترة الثانية من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأشارت الدائرة إلى أن أوقات عمل المواقف الخاضعة للرسوم خلال شهر رمضان المبارك ستكون على فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

واستعرضت الدائرة أوقات عمل الحدائق التي تفتح أبوابها للجميع من الساعة الرابعة مساءً وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع.

وفي إطار استعداداتها للشهر الفضيل، زيّنت الدائرة الشوارع والجسور والميادين والحدائق باللوحات المضيئة في كل من مدينة عجمان ومنطقتي المنامة ومصفوت، بما يقارب 1500 لوحة مضيئة، لإضفاء أجواء روحانية تعكس بهجة المناسبة.

وهنأت الدائرة السكان والزوار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلةً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.