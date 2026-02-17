تغطية إعلامية واسعة لطواف الإمارات 2026 تشمل 46 دولة حول العالم

أبوظبي في 17 فبراير/ وام / حظي طواف الإمارات 2026 الحدث العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي انطلق أمس من منطقة الظفرة باهتمام اعلامي واسع حيث تم نشر أكثر من 850 مقالاً عنه في 46 دولة مختلفة، ما يعكس مكانته العالمية المتنامية.

وقالت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات في بيان لها اليوم إن المكسيك تصدرت قائمة الدول الأكثر نشراً للأخبار، تلتها بلجيكا وهولندا وألمانيا، فيما خصصت أبرز وسائل الإعلام العالمية مثل ذا جارديان وسايكلينج نيوز وفيلون نيوز ووكالة الأنباء الفرنسية تغطيات موسعة للحدث ونتائج المرحلة الأولى.

كما حظي فوز المتسابق المكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس ار جي باهتمام خاص في وسائل الإعلام الدولية، خاصة في بلاده، في حين أبرزت وسائل إعلام أوروبية وعالمية أهمية السباق ومستوى المنافسة، مما يؤكد مكانة طواف الإمارات كأحد أبرز السباقات العالمية.