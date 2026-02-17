اقتصادية الشارقة تكثف جولاتها الميدانية على الأسواق استعداداً لشهر رمضان

الشارقة في 17 فبراير/ وام / كثّفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جولاتها الميدانية على مختلف الأسواق والمنشآت التجارية في الإمارة وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وحرصا منها على سلامة جميع الممارسات الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة رقابية متكاملة تنفذها الدائرة على مدار السنة وقبيل وخلال الشهر الفضيل بشكل مكثف حيث تنظم الدائرة حملات توعوية ورقابية تستهدف الأسواق المركزية والمحال التجارية ومنافذ البيع للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية بالضوابط والأحكام السارية بما يعزز الشفافية ويرسخ بيئة تجارية عادلة وآمنة.

وأكدت الدائرة أن فرق الرقابة التابعة لها تعمل وفق برنامج مكثف للزيارات الميدانية يركز على متابعة التزام المنشآت بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم وجود أي ممارسات تضر بالمستهلك إلى جانب التحقق من سلامة العروض الترويجية.

وقال سالم السويدي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة إن الدائرة تحرص سنوياً على تكثيف جهودها الرقابية خلال المواسم التي تشهد حركة شرائية نشطة وعلى رأسها شهر رمضان مشيراً إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى ضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الإمارة كما نولي اهتماماً خاصاً بالتأكد من سلامة الموازين وأجهزة القياس المستخدمة في الأسواق وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة بما يكفل سلامة جميع عمليات البيع والشراء ويعزز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية.

وأوضح أن الدائرة تواصل كذلك جهودها التوعوية من خلال نشر الإرشادات والتعليمات عبر مختلف القنوات ودعوة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم استقرار الأسواق خلال الشهر الكريم.

وأكدت اقتصادية الشارقة في ختام بيانها استمرار حملاتها الرقابية طوال شهر رمضان انطلاقاً من دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان توفير بيئة تجارية منظمة تلبي تطلعات المجتمع وتعكس مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي رائد.