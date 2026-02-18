"قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد تواصل نزلاء مراكز الإصلاح في رمضان

أبوظبي في 18 فبراير/ وام/ ​اعتمدت دائرة القضاء - أبوظبي، مواعيد وآلية الاتصال المرئي بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم عبر التطبيق الذكي "نافذتي" طوال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تمكين النزلاء من التواصل المستمر مع ذويهم، بما يعزز الروابط الأسرية ويدعم الاستقرار النفسي كركيزة أساسية لجهود إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي.

​وبحسب الآلية المعتمدة، يُتاح الاتصال المرئي اعتبارا من أول أيام شهر رمضان من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 4:00 مساءً من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، فيما خُصص يوم الجمعة لتواصل السفارات والمحامين خلال الفترة من الساعة 9:30 وحتى 11:30 صباحاً، وذلك مع مراعاة الضوابط التنظيمية وفق الطلبات المسجلة عبر النظام الإلكتروني، لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

​وأوضحت دائرة القضاء أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من قبل ذوي النزلاء عبر موقع خدمات حكومة أبوظبي "تم"، tps://www.tamm.abudhabi/ar-ae،" أو عن طريق الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، من خلال خدمة "زيارة نزيل"، على أن يتم إشعار مقدم الطلب برسالة نصية تتضمن الموعد المحدد والمكان المخصص لإجراء المكالمة المرئية باستخدام تطبيق "نافذتي".