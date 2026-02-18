فقدان 10 متزلجين جراء انهيار جليدي في كاليفورنيا

لوس أنجلوس في 18 فبراير/ وام/ قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن عشرة متزلجين في عداد المفقودين، بينما لا يزال ستة ​آخرون عالقين جراء انهيار جليدي قرب بحيرة تاهو وسط تساقط كثيف للثلوج في جبال سييرا نيفادا، أمس ‌"الثلاثاء".

وذكر ⁠مكتب قائد شرطة نيفادا، ‌في بيان، أن الانهيار الجليدي ​اجتاح ⁠منطقة كاسل بيك في تراكي ⁠بولاية كاليفورنيا على بُعد نحو ⁠10 أميال إلى الشمال من بحيرة تاهو، ما أدى إلى جرف مجموعة من 16 متزلجا .

وأوضح البيان أن المجموعة ​كانت تضم ‌أربعة مرشدين للتزلج و12 متزلجا. ونجا ما ​لا يقل عن ستة أشخاص ​وبقوا في موقع ⁠الانهيار الجليدي بانتظار وصول فرق الإنقاذ، في حين لا ​يزال الآخرون في ⁠عداد المفقودين.

