فقدان 10 متزلجين جراء انهيار جليدي في كاليفورنيا

لوس أنجلوس في 18 فبراير/ وام/ قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن عشرة متزلجين في عداد المفقودين، بينما لا يزال ستة آخرون عالقين جراء انهيار جليدي قرب بحيرة تاهو وسط تساقط كثيف للثلوج في جبال سييرا نيفادا، أمس "الثلاثاء".
وذكر مكتب قائد شرطة نيفادا، في بيان، أن الانهيار الجليدي اجتاح منطقة كاسل بيك في تراكي بولاية كاليفورنيا على بُعد نحو 10 أميال إلى الشمال من بحيرة تاهو، ما أدى إلى جرف مجموعة من 16 متزلجا .
وأوضح البيان أن المجموعة كانت تضم أربعة مرشدين للتزلج و12 متزلجا. ونجا ما لا يقل عن ستة أشخاص وبقوا في موقع الانهيار الجليدي بانتظار وصول فرق الإنقاذ، في حين لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.
