"الدار" تطلق مشروعًا يضم 740 وحدة سكنية في دبي

دبي في 18 فبراير/ وام/ أعلنت مجموعة الدار، اليوم، عن إطلاق مشروع "ذا وايلدز ريزيدنسز"، الذي يضم 740 وحدة سكنية ضمن مجمع "ذا وايلدز"، الوجهة السكنية الرائدة المستوحاة من الطبيعة، وذلك بالشراكة مع دبي القابضة.

ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تنسجم مع الطبيعة، تحتفي بالحياة البرية المحلية، وتعيد ربط السكان بالمساحات المفتوحة، في خطوة تعكس الطلب المتزايد على المجمعات التي تركز على أسلوب حياة صحي ونشط.

ويقع المجمع على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، ضمن أحد محاور النمو الرئيسة في دبي، ما يوفر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات الإمارة مع الحفاظ على أجواء هادئة وطبيعية.

ويعتبر "ذا وايلدز" أول مجمع سكني في الإمارات يحصل على الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إلى جانب تصنيف فيتويل ثلاث نجوم، ما يعكس التزام الدار بالتطوير المستدام وتعزيز جودة الحياة.

ويُتاح المشروع للتملك أمام المشترين من جميع الجنسيات، على أن تبدأ عمليات البيع في 2 مارس.