756 مليون يورو القيمة السوقية لأندية الغرب المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

أبوظبي في 18 فبراير/ وام/ اختتمت أمس مواجهات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم "منطقة الغرب"، والتي شهدت تأهل أول ثمانية الأندية من أصل 12 ناديًا في هذه المرحلة إلى دور الـ 16 من المسابقة القارية التي تقام بنظامها الجديد.

وتأهلت أندية الوحدة، وشباب الأهلي من الإمارات، والهلال، والأهلي، والاتحاد من المملكة العربية السعودية، والدحيل، والسد من قطر، بالإضافة إلى تراكتور الإيراني.

وطبقًا لآخر تحديثات موقع " ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام الأندية والمنتخبات واللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لهذه الأندية 756.29 مليون يورو.

وجاء الهلال السعودي في قائمة أعلى أندية هذا الدور من حيث القيمة السوقية بـ 199.30 مليون يورو، ويليه الأهلي السعودي بـ 170.78 مليون يورو، ثم الاتحاد بـ 164.55 مليون يورو.

وحل السد القطري رابعًا بـ 64.70 مليون يورو، ثم الدحيل بـ 64.08 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بـ 42.80 مليون يورو، والوحدة بـ 36.13 مليون يورو، ثم تراكتور الإيراني بـ 13.95 مليون يورو.