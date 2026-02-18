المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ينظم الورشة الميدانية الثانية ضمن جائزة عجمان للتصوير

عجمان في 18 فبراير/ وام / نظم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب، الورشة الميدانية الثانية ضمن البرنامج المصاحب لـ"جائزة عجمان للتصوير الضوئي"، بمشاركة 30 مصوراً من المشاركين في الجائزة، وذلك في إطار حرصه على إثراء التجربة التطبيقية للمشاركين وتعزيز حضورهم الميداني في مواقع متنوعة داخل الإمارة.

وتضمنت الورشة جولة تصوير بالحافلة شملت عدداً من أبرز معالم عجمان، من بينها محمية الزوراء، ومسجد آمنة بنت أحمد الغرير، وكورنيش عجمان، ومتحف عجمان، حيث أتيحت للمشاركين فرصة التنقل بين بيئات طبيعية وعمرانية وتراثية متعددة، والتوقف في محطات مختارة لالتقاط مشاهد تعبّر عن تنوع الهوية البصرية للإمارة.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لورشة "جولة فوتوغرافية" التي أُقيمت مؤخراً، ضمن توجه الجائزة إلى المزج بين الجانب التنافسي والتجربة الميدانية العملية، بما يمكن المصورين من بناء سرد بصري متكامل ينسجم مع محوري الجائزة؛ المحور العام ومحور القصة المصورة، اللذين يشترطان أن تكون الأعمال المشاركة ملتقطة داخل إمارة عجمان.

وأكدت نجلاء عبدالله محمد لوتاه، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة عجمان للتصوير، أن تنظيم الورشة الميدانية الثانية بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب يعكس حرص اللجنة على توسيع نطاق التجربة البصرية للمشاركين، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف معالم الإمارة من زوايا متعددة.

وقالت إن تنوع محطات الجولة بين مواقع طبيعية وثقافية ودينية وتاريخية يمنح المصور مساحة أوسع لاختبار أدواته التقنية والإبداعية، ويعزز قدرته على قراءة المكان بصريا وبناء أعمال تعبّر عن روح عجمان وتفاصيلها الإنسانية.

وأضافت أن الجائزة لا تقتصر على تحفيز التنافس الفني، بل تسعى إلى توفير بيئة داعمة للتعلم والتطوير، من خلال مبادرات ميدانية تتيح للمشاركين التفاعل المباشر مع المشهد البصري للإمارة، وإنتاج أعمال تعكس هويتها وتطورها.

وتواصل جائزة عجمان للتصوير الضوئي استقبال المشاركات حتى 20 فبراير الحالي عبر موقعها الإلكتروني، في إطار جهود المكتب الإعلامي لحكومة عجمان لتعزيز الحراك الإبداعي وترسيخ الصورة أداة فاعلة في إبراز المقومات الثقافية والسياحية للإمارة.